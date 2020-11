Bătrâna de 94 de ani violată de un vecin de 19 ani a zăcut două zile în casă plină de sânge

Agresorul este acuzat de viol şi violare de domiciliu.

Cătălin Andrei D. este acuzat că a intrat cu forţa peste femeia de 94 de ani în noaptea de 16 spre 17 octombrie şi a forţat-o să întreţină relaţii sexuale. Bătrâna a fost găsită două zile mai târziu, plină de sânge şi fără vlagă, de către o vecină, îngrijorată că aceasta nu mai dădea niciun semn de viaţă. Avea poarta deschisă, iar vecina şi-a dat seama că ceva s-a întâmplat. A intrat în curte, a început să strige, dar când a văzut că nu dă nimeni niciun semn de viaţă, a intrat în casă. Acolo a găsit-o pe bătrână, plină de răni.

Rudele victimei spun că n-ar fi prima dată când bătrâna are necazuri cu tânărul care a bajocorit-o şi că poliţiştii din sat ştiau că femeia are necazuri cu un tânăr, nepotul unor vecini care îi tot dădea târcoale. Iniţial oameni au crezut că băiatul caută bani sau bunuri pe care să le poată valorifica într-un fel sau altul. Nimeni nu s-a gândit că individul are altfel de intenţii. Oamenii din Tătaru spun că tânărul ar avea o iubită de vârsta lui, iar fata ar fi însăcrinată. Agresorul este de fel din satul Tisa, comuna Sângeru, dar mergea des la Tătaru să-şi viziteze rudele.

Surse judiciare au precizat că bărbatul a recunoscut fapta în faţa anchetatorilor, dar nu a fost în stare să ofere o explicaţie pentru fapta sa. Tânărul are cazierul curat, nu este recidivist.