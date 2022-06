Băile cu cea mai mare concentraţie de sare din România, concesionate unui privat, după ani de procese

Primăria Telega a purtat timp de trei ani de zile un război în instanţă cu două entităţi care împiedicau administraţia locală să preia băile sărate. Pe de o parte unul dintre procese a fost dus cu Virginca Cacarumbas, reprezentantul societăţii Oaky SRL, fostul concesionar al complexului balnear, iar cel de-al doilea proces a fost împotriva asociaţiei HEXI MEDICAL FARMA, entitate care preluase construcţiile care mărgineau lacul sărat.

Primarul comunei Telega, Costel Brezeanu, a declarat pentru ziarul ”Adevărul” că ambele procese au fost câştigate de primărie, iar din acest moment autoritatea locală are posibilitatea legală să se implice în readucerea la viaţă a lacului sărat care a făcut celebră comuna.

”Ne judecăm de trei ani, dar am câştigat. Am primit de aproximativ două săptămâni decizia instanţei. Am câştigat procesul şi cu Oaky SRL şi cu Hexi Farma. Noi am avut două procese, una cu ea (Virginica Cacarumbas n.r.) pentru concesiune şi unul cu Hexi Farma, care au cumpărat de la ANAF construcţiile din lemn. Am câştigat procesul şi cu ei, le-am trimis adresă de demolare, mi-a venit înapoi epntru că se pare că administratorul este în puşcărie, motiv pentru care am făcut contract cu un executor judecătoresc ca să putem face noi oridne acolo şi să demolăm ce mai e de demolat”,a declarat primarul comunei Telega.

Acesta a explicat că decizia cu privire la viitorul băilor sărate va fi luată în Consiliul Local.

”Probabil va fi vorba tot despre o concesionare. Bine, mai sunt propuneri să accesăm fonduri europene şi să păstrăm noi băile, dar e o problemă aici pentru ca aceasta variantă este de durată, cel puţin trei ani. Eu nu-mi permit să mai stau cu ele aşa trei ani, cu dezastrul care esrte acolo. Facem un caiet de sarcini serios, cu clauze serioase, cu termene, să vină un investitor puternic, astăzi am semnat contractul, de mâine se apucă de treabă”, susţine primarul comunei Telega.

Complexul balnear de la Telega, o ruină

Istoria zbuciumată a băilor sărate din Telega

Băile Sărate de la Telega au fost concesionate societăţii Oaky SRL în anul 2003 pentru o redevenţă anuală de 400 de lei. Valoarea mică a taxei plătită către Primăria Telega era justificată la acel moment prin faptul că societatea concesionară era obligată, prin caietul de sarcini, să facă investiţii serioase în jurul lacului şi să transforme băile într-un adevărat complex balnear care să atragă la tratament turişti din toată ţara, aşa cum se întâmpla în anii de glorie din perioada interbelică.

Gloria băilor sărate a început să apună la începutul anilor 2000, odată ce au fost concesionate unei societăţi private. De la un an la altul complexul turistic s-a degradat din ce în ce mai mult, astfel că societatea care îl administra nu a mai reuşit să obţină avizele necesare funcţionării, dar nici nu a investit pentru modernizarea lui, aşa cum prevedea contractul de concesiune.

Fără să existe un studiu recent, despre apa din lacul sărat de la Telega se spune că se plasează pe locul doi în Europa şi locul cinci în lume în ceea ce priveste contribuţia în vindecarea a numeroase boli, în special în patologia reumatismală. Valoarea curativă a apei este dată de concentraţia foarte mare de minerale, precum şi de nivelul ridicat de cloruri de potasiu, amoniu, calciu, sulfaţi si iod, care fac minuni în afecţiuni specifice aparatului locomotor - artroza, cocsartroza, sechele post-traumatice, şi în cazul afecţiunilor ginecologice ca anexita, cistita şi sterilitatea

Comuna Telega a fost declarată staţiune balneară la finele secolului al XIX-lea. Localitatea a avut avantajul unor mine de sare de unde se exploata „aurul alb“. Era una dintre cele mai bogate comunităţi din zonă, iar comuna avea undeva la 4.000 de locuitori. În 1897, la Telega erau deschise „restaurant, hoteluri, popice şi alte distracţii“, conform Dicţionar Geografic, citat de bailetelega.ro. Lacul salin s-a format într-o cavitate, odată cu prăbuşirea ocnelor de sare. Calitatea curativă a apei a fost valorificată din plin încă de la începutul anilor 1900, pentru ca în perioada interbelică Telega să cunoască gloria naţională.

În anii comunismului, complexul balnear de la Telega a fost foarte bine întreţinut. Aici se făceau tratamente cu băi reci şi calde şi împachetări cu nămol. Trebuia chiar să ai „relaţii“ ca să prinzi un loc la tratament.

În vara anului 2019, Băile Sărate de la Telega s-au deschis pentru ultima dată publicului, iar în prezent totul este o ruină.

