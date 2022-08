Acuzaţii grave făcute de primarul din Buşteni: „Terenuri de 1.500.000 euro, proprietate a oraşului, oferite pe nimic!”

Actualul edil a anunţat printr-o postare publicată pe pagina de Facebook că a reuşit să blocheze la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) peste 150 de cărţi funciare, intenţionând ca prin acest demers să aducă terenulile în domeniul statului.

„Buşteniul pare că a fost jucat la ruleta rusească sau un alt joc norocos. La Buşteni mercato nu s-a încheiat, un jucător a schimbat clubul la care activează împreună cu Budescu. Astăzi am blocat la OCPI peste 150 de cărţi funciare prin certificat de grefă, păşuni şi păduri (în jur de 300 hectare care au fost date pe nedrept). Am făcut şi voi face în continuare demersuri pentru a aduce înapoi terenurile în domeniul statului, aşa cum este normal! Nu doresc să fiu înţeles greşit, respect dreptul de proprietate al celor care au obţinut legal terenurile, însă în oraşul Buşteni s-au încălcat cu bună ştiinţă legile, retrocedându-se mai mult decât trebuia”, scrie Mircea Corbu pe Facebook.

Primarul din Buşteni susţine că descoperit o „situaţie gravă” motiv pentru care a făcut mai multe sesizări la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP). Mircea Corbu a explicat că ar fi vorba despre terenuri retrocedate ilegal în valoare de 1.500.000 de euro

„S-au jucat pe bani mulţi, iar oraşul Buşteni „săracul" a pierdut pentru că nu se pricepe la jocuri de noroc...ca alţii. În urma unei evaluări s-a constatat că valoarea unui singur hectar de teren este de 5.000 euro. Dacă înmulţim 5.000 euro cu 300 de hectare rezultatul este pur şi simplu înfiorător, terenuri în valoare de 1.500.000 euro, proprietate a oraşului Buşteni...oferite pe nimic!”, a mai scris Corbu.

„Nu mă feresc, domnul Savin a făcut toate pe timpul dânsului”

Contactat telefonic, Mircea Corbu a explicat că terenurile pentru care există suspiciunea că au fost retrocedate ilegal îi vizează „pe cei care au reprezentat Cantacuzinii”.

„Nu mă feresc, domnul Savin a făcut toate pe timpul dânsului. Cei care au reprezentat între ghilimele Cantacuzinii. A fost o suveică pe româneşte. Asta este numai începutul”, a declarat Mircea Corbu pentru ziarul ”Adevărul”, lăsând să se înţeleagă că urmează şi alte dezvăluiri.

Textul postat de Mircea Corbu pe pagina sa de Facebook este însoţit de o fotografie în care apar foştii primari a Buşteniului, Emanoil Savin şi Irinel Ghiţă, dar şi fotbalistul Constantin Budescu.

Într-o altă postare din data de 16 iulie, Mircea Corbu făcea referire la înstrăinarea unor terenuri în baza unor semnături false.

„Concret, o parte din documentele care stau la baza punerii în posesie prin titlul de proprietate întocmit la nivelul de Comisie de fond funciar local Buşteni se bazează şi pe semnături false. Vom solicita Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova cercetarea şi luarea de masuri asupra acestei speţe, totodată vom sesiza instituţiile abilitate sa ia masurile legale”, scria Mircea Corbu pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Emanoil Savin

De cealaltă parte, Emanoil Savin, fostul edil al Buşteniului, principalul vizat de acuzele aduse de actualul primar, susţine că la mijloc este vorba despre o luptă politică pe de o parte şi de necunoaşterea legilor, pe de altă parte.

„Primăria Buşteni nu are nicio treabă cu pădurea. El vorbeşte că s-a retrocedat pădure mai multă lu’ Cantacuzino, dar primăria nu are niciun atribut. Ce i-a confiscat statul atâta i-a dat, din Valea Fetii până în Valea Zamorei. Oamenii aceştia au documente, primăria nu putea să-I dea lui pădure. E ca şi în cazul regelui, 2.450 de hectare. Nici n-a trecut pe la primărie, l-a pus direct Comisia Judeţeană în posesie. Ce i-a confiscat statul regelui i-a dat direct comisia judeţeană şi Oficiul de cadastru. Nu are nicio treabă primăria cu pădurea. El spune că 5.000 de euro hectarul de pădure şi aduce el un million jumate, păi el nu ştie că niciun metru de pădure nu vine la primărie. Tot statul ia, că statul le-a pus la dispoziţie nu le-am pus noi”, susţine Emanoil Savin.

În ceea ce priveşte acuzaţiile legate de semnăturile false din documentele în baza cărora au fost retrocedate terenuri la Buşteni, Emanoil Savin a explicat că la mijloc nu este vorba despre nicio ilegalitate.

„Fata de la cadastru era în luna de miere şi a semnat o juristă care era tot din comisia locală. E o tâmpenie, n-are nicio treabă. Cantacuzino a câştigat procesele toate. Au avut acte de proprietate şi cadastru. Nu poţi să dai ceva fără documente”, susţine Savin

Acesta a precizat că recent a preluat conducerea filialei locale a PSD Buşteni, iar acuzaţiile venite din partea actualului edil, membru PNL, au o tentă politică.

