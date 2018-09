FOTO Torturi cu poveşti, sculptate de o absolventă de Litere

Absolventă în 2005 a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză-Engleză, Raluca Ţîrcomnicu are 35 de ani şi timp de câţiva ani a lucrat pentru mai multe hoteluri de top din Paris (între 2007 şi 2012) şi din Londra (între 2012 şi 2016), ajungând chiar să fie revenue manager, o funcţie de top. Raluca ne-a spus şi cum a ajuns să lucreze peste hotare: „Întotdeauna am ştiut că o să plec. Întotdeauna am avut dor de ducă şi din acest motiv am studiat limbile străine“. În 2007, a plecat la Paris, iar primul ei job a fost acela de recepţioneră într-un hotel de patru stele. A urcat rapid în carieră. De la recepţioneră a ajuns asistent de rezervări, apoi manager de rezervări şi revenue manager. La Paris şi-a descoperit pasiunea de a face torturi şi brioşe.

„Am început din greşeală prin 2012, ca de altfel toate lucrurile frumoase. Locuiam în Franţa şi plănuiam să mă mut în Anglia. Am dat o petrecere la mine acasă. Am căutat nişte reţete şi am făcut brioşe. Am văzut că au avut priză. Când am ajuns în Anglia şi am mers în supermarketuri, am descoperit zona cu produse pentru copt, unde găseai, faţă de România şi Franţa, multe elemente de decorat, de la steluţe până la inimioare şi fluturaşi. Şi mi-au luat ochii“.

Înainte de a se întoarce în România, a lucrat la sediul regional din Londra al celebrului lanţ de hoteluri Hilton.

Tortul reprezentând-o pe Cruella a fost premiat la un concurs la Londra

La Londra a început să se perfecţioneze şi să studieze tot mai mult în realizarea brioşelor. „Am început să fac din nou brioşe, să le decorez şi să îmi hrănesc colegii de birou. Mi-a plăcut senzaţia, era o muncă frumoasă, efectiv te jucai cu pastă de zahăr, cu decoruri. Şi am început să investesc, prima oară de dragul decorului, iar în final am făcut un curs de decorat brioşe“. Încet-încet, Raluca a început să dea tot mai mulţi bani pe cursuri şi să investească în materiale şi în ustensile. În tot acest timp avea şi slujba corporatistă şi a început să îşi dea seama că pasiunea pentru torturi şi brioşe îi acapara tot mai mult timp: „Mă gândeam de dimineaţa până seara numai la torturi. Am început să mă duc la cursuri care ţineau şi două-trei zile şi am fost într-o tabără de torturi“.

Raluca a urmat cursuri cu cei mai mari decoratori de torturi din lume. Spune că această piaţă a torturilor şi implicit a decorărilor de torturi este foarte dezvoltată în Marea Britanie, S.U.A. şi Australia.

În 2017, Raluca a fost în Statele Unite pentru a o întâlni pe Karen Portaleo, celebră la nivel mondial pentru torturile deosebite pe care le realizează şi care sunt adevărate opere de artă: „Ea este modelul meu“.

A renunţat la un job

Raluca s-a decis să revină în ţară la sfârşitul lui 2016 şi cu o parte din banii strânşi şi-a deschis afacerea. Iar firmei nou înfiinţate i-a dat un nume sugestiv: Busy Bee Party Cakes. Care a fost motivul pentru care a renunţat la slujba foarte bună din Londra? „Am considerat că este momentul să pun punct carierei mele de revenue manager şi să mă dedic domeniului pe care îl iubesc cel mai mult. Şi atunci mi-am dat demisia şi în octombrie 2016 m-am întors la Piteşti. M-am hotărât să deschid laboratorul la Piteşti şi nu la Bucureşti pentru că am considerat că şi Piteştiul merită lucruri de calitate. Am avut şi un fel de patriotism local, ca să spun aşa. Am locuit în prea mult în capitale europene şi cred că a fost şi dorinţa de a nu mai sta atât de mult în trafic şi de a nu mai alerga pe străzi“. Investiţia iniţială în afacerea de care este foarte pasionată a fost de aproximativ 10.000 de euro. „Nu a fost mult şi nu am vrut mult. Am dorit să plec cu zero datorii, nu am căutat să fac împrumuturi. Nu caut să mă îmbogăţesc peste noapte. Am creat un standard faţă de client şi vreau să menţin acest standard. Este important ca lucrurile să meargă încet, dar sigur. Îmi place foarte mult ceea ce fac“, spune tânăra.

Tort reprezentându-l pe Mărgelatu

Îi face plăcere să facă torturi pentru copii: „E ceva special în ochii lor atunci când văd un tort cu un personaj favorit sau cu jucăria lor preferată. E o bucurie pe care nu o vezi în ochii unui adult, oricât ai vrea. Este inocenţa aceea pură, pur şi simplu ceva magic. Copiii nu pot să mintă. Fericirea mea este bucuria din ochii lor. Pentru că îmi plac copiii şi pentru că nici eu nu am crescut cu adevărat (râde), îmi face o mare plăcere să fac torturi pentru ei“.Unul dintre primele torturi realizate a fost în forma lui Cookie Monster, unul dintre cele mai îndrăgite personaje din Păpuşile Mup-

pets. „A fost un tort de efect, pentru că tehnica pe care am folosit-o în realizarea lui imită blana. A fost un tort ce mi-a dat încredere în mine şi m-a făcut să îmi doresc şi mai mult să învăţ şi alte tehnici“.

Anul trecut, Raluca Ţîrcomnicu a avut o comandă cu totul deosebită: un tort de 60 de kilograme în forma unei maşini Range Rover. A lucrat o săptămână pentru a realiza lui, iar la final acesta măsura 80 de centimetri în lungime. „A fost nevoie de doi bărbaţi vânjoşi pentru a transporta tortul în formă de Range Rover“, spune Raluca.

Tânăra a realizat inclusiv torturi în formă de buchete de flori sau chiar un tort în formă de cărţi, acesta din urmă pentru ziua de naştere a unei bune prietene.

„Fac totul singură, de la cumpărarea ingredientelor până la ornat“

Raluca lucrează singură în laboratorul său de dimineaţa până seara: „Fac totul singură, de la cumpărarea ingredientelor până la copt. Absolut tot ce intră în tort este făcut în laboratorul meu. Torturile sunt făcute de la zero în laborator. Toate ingredientele pe care le folosesc sunt de calitate. Folosesc numai unt cu 82% grăsime, ouă proaspete, doar ciocolată belgiană Callebaut de cea mai bună calitate şi vanilie Nielsen Massey. De ce folosesc aceste ingrediente şi nu altele, care să îmi consume mai puţin timp şi bani? Pentru că m-am obişnuit cu lucruri de calitate şi ar fi o lipsă de respect în primul rând pentru clienţi, dar şi pentru mine. Ştiţi cum e, ordinea priorităţilor. Iar prioritatea mea în toată această afacere este dragostea pentru torturi de calitate. Atât la interior, cât şi la exterior. Ceea ce fac este pur personal. Nu am o «fabrică» cu zeci de angajaţi. Sunt doar eu şi am investit în mine ca să ajung să am aceste aptitudini. Am diplomă de master cake designer de la PME în Anglia, cursuri, tabere şi concursuri cu cei mai mari decoratori în domeniu. Nu au fost ieftine, dar a fost pasiune. Ceea ce clienţii plătesc este deprinderea mea în a realiza aceste torturi. Nu fac torturi de fiecare zi, ci fac torturi de ocazie“.

Cupcake-uri aranjate în forma unui buchet de flori

Torturile trebuie să stea cel puţin o noapte la frigider ca să se aşeze, şi asta deoarece, după cum precizează Raluca: „Sunt blaturi foarte diferite faţă de ceea ce se foloseşte în mod obişnuit în România, în sensul că nu sunt blaturi pufoase, nu sunt aerate, nu sunt superînsiropate. Sunt blaturi umede şi dense. Şi asta deoarece sunt torturi sculptate. Iar tortul sculptat trebuie să aibă o anume densitate. Şi mai este un aspect: torturile sunt acoperite cu pastă de zahăr, care este grea. Iar un tort pufos nu ar putea susţine pasta de zahăr“.

Legat de comenzile speciale de torturi, Raluca îşi aminteşte cu plăcere de tortul realizat în forma barajului Vidraru. „Tortul a fost realizat pentru o companie care a organizat un workshop la un hotel aflat chiar lângă barajul Vidraru. Seara, au sărbătorit cu un tort chiar în forma barajului şi cu statuia lui Prometeu lângă el. Sinceră să fiu, mi-ar fi plăcut să fiu acolo, mi s-a părut chiar interesantă ideea“.

Cât durează realizarea unui tort sculptat

Crearea unui tort îi ia Ralucăi cel puţin două zile. „Fizic, nu am cum altfel. Şi asta pentru că nu se aşază blatul mai repede. În funcţie de complexitate şi de volumul de lucru, le recomand clienţilor să dea comanda cu cel puţin două săptămâni înainte. Am şi comenzi date cu două-trei luni înainte“.

Raluca a obţinut mai multe premii importante pentru torturile ei sculptate. La Londra, chiar a luat un premiu doi la concursul internaţional The Cake&Bake Show, relizând un tort în forma Cruellei de Vil, personajul din 101 dalmaţieni: „A fost primul meu concurs. Cruella este personajul meu preferat“.

Raluca a realizat şi barajul Vidraru sub formă de tort

În ultimii doi ani, Raluca a luat de fiecare dată Premiul de Excelenţă la Expoziţia Internaţională GastroPan, în 2017 la Sibiu şi în acest an la Târgu Mureş. Premiul obţinut la Târgu Mureş a fost la categoria „Creaţie artistică în pastă de zahăr“. Provocarea artiştilor şi decoratorilor de torturi, concurenţi la această categorie a fost să creeze opere de artă dulci pe tema „România văzută prin tradiţii“. Anul trecut, a fost premiată pentru că a realizat un tort în forma îndrăgitului personaj Mărgelatu. În acest an a realizat un tort în formă de căluşar, o lucrare foarte grea pe care a transportat-o cu maşina sute de kilometri de la Piteşti la Târgu Mureş. Pentru tortul-căluşar, Raluca a luat şi Premiul Publicului. „Tortul în formă de căluşar a fost dificil de realizat. Am vrut să creez un tort care să sfideze gravitaţia. L-am făcut sprijinit în baston, în poziţia în care sar căluşarii. Aceasta a fost prima provocare, să îl fac să stea în aer. Iar apoi a fost construcţia efectivă a tortului în jurul structurii. Apoi a trebuit să dau impresia că este în mişcare şi multe elemente de tort erau în aer. A trebuit să pictez de mână tot ce stătea în aer. Erau multe elemente fragile, cum ar fi franjurile şi cămaşa. Am pictat de mână toate motivele de pe costumul căluşarului. A fost o muncă migăloasă, însă marea mea grijă a fost să nu stric tortul pe drumul până la Târgu Mureş. Până la urmă

l-am dus acolo fără să se strice, cu toate drumurile noastre proaste şi cu toate gropile din asfalt. Am rămas surprinsă că tortul a rezistat şi am mai şi luat premiu. A meritat tot efertul“.

De ce nu are tarif la kilogram

Pentru creaţiile ei, Raluca nu are tarif la kilogram, aşa cum se practică la noi, ci per lucrare, aşa cum este în Marea Britanie. „Modelul pe care l-am adoptat şi pe care îl promovez este un model britanic. La Londra am învăţat să fac torturi sculptate şi am preluat tot ce am putut. La noi, un tort personalizat se vinde la kilogram. Din punctul meu de vedere, este o muncă artistică. Şi eu cred că munca artistică nu trebuie cântărită. Prefer să îmi cuantific munca în funcţie de numărul de ore pe care le petrec lucrând la tortul cuiva. De aceea, cu cât este mai complicat designul tortului, cu atât mai ridicat va fi preţul“.

Un detaliu important este acela că torturile realizate de Raluca nu se ţin la frigider. Şi aceasta deoarece reţetele sunt pe bază de zahăr şi unt de 82%, care acţionează ca un conservant. În acelaşi timp, Raluca nu foloseşte ingrediente cu grad de perisabilitate ridicat, cum ar fi smântâna sau frişca, iar torturile îmbrăcate în pastă de zahăr sunt „sigilate“ înăuntru. Cupcakeurile şi torturile făcute de ea se menţin proaspete până la 7 zile daca sunt ţinute la temperatura camerei.

Tortul reprezentând un Range Rover, cel mai mare realizat până acum

În general, preţurile pentru un tort cu un design simplu pornesc de la 300 lei şi urcă în funcţie de cât de complicat este designul. Cel mai scump a fost tortul în formă de maşină Range Rover, realizat pentru aniversarea unui cazinou, tort la care a lucrat o săptămână şi care a costat 3.500 lei. „În general, pentru un tort pentru o zi de naştere, preţul este între 300 şi 700 de lei, în funcţie şi de cât de mare este“, spune Raluca.

Legat de cifra de afaceri, Raluca Ţîrcomnicu spune că „deocamdată targetul este să acopăr investiţia şi să angajez o persoană. În acest moment nu este greu şi nu se justifică angajarea a încă unei persoane. Ca planuri de viitor, aş vrea să pot da şi cursuri, în special pentru copii şi mai târziu şi pentru adulţi“.