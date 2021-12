Cum l-a convins Tita Bărbulescu cu o melodie pe primarul localităţii natale să facă un drum şi un pod VIDEO

Născută în 1936 la Topoloveni, Tita Bărbulescu era internată din 2020 la un centru pentru persoanele vârstnice. Gheorghiţă Boţîrcă, primarul oraşului Topoloveni, a dezvăluit pentru ”Adevărul” că Tita Bărbulescu a fost înmormântată marţi 7 decembrie la Cimitirul Bellu din Bucureşti, unde deţinea un loc de veci de mai mulţi ani.

”Tita Bărbulescu a fost o artistă adevărată, alături de care am petrecut foarte multe momente deosebite. Avea o trăire sinceră şi curată a actului artistic şi era de o modestie ieşită din comun. După ce am ascultat-o în urmă cu mai mulţi ani cântând ”Spune, spune pui de corb/Peste Argeş e un pod?/Ca să pot trece şi eu/Argeşule-n satul meu”, am iniţiat proiectul drumului de legătură şi al podului spre autostrada Piteşti-Bucureşti. De câţiva ani, la Topoloveni organizăm un festival ce îi poartă numele, iar prin acest festival îi vom purta respectul şi pomenirea veşnică”, a declarat pentru ”Adevărul” primarul Gheorghiţă Boţîrcă.

De mai mulţi ani, la Casa de Cultură ”Preot Ion Ionescu” din Topoloveni se organizează festivalul-concurs naţional de cântec popular românesc „Tita Bărbulescu”.

Una dintre interpretele favorite ale lui Nicolae Ceauşescu, Tita Bărbulescu a cântat alături de mari artişti precum Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Ion Luican, Emil Gavriş, Dan Moisescu, Alexandru Grozuţă, Ioana Radu, Mia Braia, Rodica Bujor, Ion Dolănescu sau Maria Ciobanu.

S-a angajat la 19 ani

„La 19 ani, începând cu 1 decembrie 1955, Tita Bărbulescu s-a angajat la Orchestra de muzică populară „Doina Argeşului” din Piteşti (înfiinţată la 1 iulie 1955), condusă la acea vreme de George Moreanu şi Alexandru Busuioc, efectuând nenumărate şi preţioase culegeri de folclor de la vechii lăutari autentici din Argeş.

În activitatea sa artistică, Tita Bărbulescu a interpretat peste 300 de cântece care au fost imprimate la Radio şi Electrecord, a participat în peste 500 de spectacole, recitaluri şi festivaluri. Astfel a realizat peste 30 de discuri şi casete audio pe care a adunat folclor din zona ei natală, romanţe şi cântece de voie bună”, precizează pentru ”Adevărul” cercetătorul Sorin Mazilescu, autorul monografiei ”Topoloveni-Argeş – Paşi în timp (1421 – 2021)”, (Editura Etnologică, Bucureşti, 2021).



Tita Bărbulescu la 22 de ani (prima din dreapta jos), alături de ansamblul Doina Argeşului FOTO: arhiva personală Sorin Mazilescu





Iată ce scrie în cererea de angajare a Titei Bărbulescu, cerere descoperită în arhive de către Sorin Mazilescu acum câţiva ani: ”Subsemnata Tita Bărbulescu cu domiciliu în Topoloveni vă rog să bine voiţi de a mi se aproba angajarea mea în orchestra Doina Argeşului, ca solist vocal după ziua de 1 Decembrie 1955. Mă oblig de a lua parte la programul orchestrei atît la repetiţie cît şi la concertele date. Luptăm pentru pace!”.

Tita Bărbulescu a imprimat prima piesă la radio când avea doar 16 ani. Are o carieră muzicală de peste 45 de ani, timp în care a înregistrat 50 de discuri şi 20 de CD-uri. Prima ediţie a Festivalului-concurs naţional de cântec popular românesc „Tita Bărbulescu” a avut loc în 2015.

Cererea de angajare la 19 ani a Titei Bărbulescu FOTO: arhiva personală Sorin Mazilescu

De-a lungul carierei sale, Tita Bărbulescu a efectuat numeroase turnee în ţară şi în străinătate, cum ar fi: Bulgaria (cu Maria Tănase), Anglia, Spania, Austria, Turcia, Cehoslovacia etc.

