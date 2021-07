Cum au ajuns căţeii de la un adăpost din Mioveni să „emigreze” în Germania

Adopţia este una dintre soluţiile la problema câinilor fără stăpân, însă autorităţile de la Mioveni atrag atenţia că ea nu poate ţine pasul cu fenomenul de abandonare a puilor nou-născuţi şi că cea mai eficientă soluţie pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân e sterilizarea.

„Autorităţile publice locale se implică în rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din oraş, nu doar prin capturarea acestora de pe străzi, ci şi prin promovarea adopţiilor şi desfăşurarea de campanii de informare cu privire la importanţa sterilizării şi la obligaţiile morale şi legale pe care le avem faţă de prietenii necuvântători", precizează primarul oraşului Mioveni, Ion Georgescu.

Mioveniul e un exemplu fericit de gestionare a câinilor fără stăpân. Din păcate, oricât de mari ar fi eforturile de rezolvare a problemei la nivel de oraş - spune administraţia de la Mioveni - fără măsuri şi în zonele rurale, ele ajung să fie zadarnice.

„Din nefericire, în zonele rurale, cetăţenii nu-şi pot permite să sterilizeze contra-cost animalele. Dacă în oraşe lucrurile sunt cât de cât ţinute sub control, la ţară sunt mari probleme. Fată căţeaua şi stăpânul aduce puii în oraş, cu maşina, îi lasă şi pleacă. Ne trezim, pe sub poduri, pe la containere, cu câte o cutie cu 5-7-10 căţeluşi. Creşterea numărului de căţei în Mioveni este cauzată de cei abandonaţi din localităţile limitrofe. Cred că trebuie mult mai mult popularizată sterilizarea şi nevoia de implicare a autorităţilor din aceste comune. Există ONG-uri care se implică şi dacă autorităţile locale în cauză ar încheia parteneriate, suportabilitatea locală n-ar fi foarte mare", mai spune, pentru "Adevărul", Nicolae Tudose.

„La eutanasiere nu se ajunge"

Cu cât câinele înaintează în vârstă, cu atât şansa de a-şi găsi un stăpân e mai mică şi mulţi dintre ei rămân pe viaţă în adăpost.

„Se întâmplă să avem solicitări şi pentru animalele adulte, dar mult mai puţine... În libertate nu mai ajung. Ar fi ideal să-i putem pune în libertate, dar nu. La eutanasiere nu se ajunge sub nicio formă. Legea ne permite, dar nu agreăm treaba asta... Numai în cazuri extrem de rare - cei care sunt bolnavi, pentru a le curma suferinţa. Îi hrănim şi-i îngrijim în continuare. Avem cca. 500 de animale în adăpost. În 2010, când s-a înfiinţat societatea, am luat în adminstrare acest adăpost cu 1200 de câini, încet, încet prin adopţii, în special, am reuşit să ne menţinem la o cifră anuală de 500-600", mai spune Nicolae Tudose.

Padocuri noi

Eforturi sunt şi pentru câinii care rămân în adăpost. După ce, anul trecut, SEdC Mioveni, cu sprijinul unei asociaţii de profil din Germania, a efectuat o serie de investiţii pentru îmbunătăţirea traiului animalelor cazate aici, acum se lucrează la amenajarea a 12 padocuri noi, pentru a le oferi câinilor mai mult spaţiu.

„Construim boxe moderne şi adecvate normativelor în vigoare. Lucrările sunt posibile cu sprijinul Asociaţiei Stitching Hearts din Olanda, cărora le mulţumim. Ne-au pus la dispoziţie contravaloarea panourilor sandwich şi a infrastructurii metalice. Restul - partea de amenajare, betonare - o suportăm noi. O investiţie ca aceasta se ridică la 50 - 60 de mii de lei. Următoarea etapă este modernizarea boxelor existente", mai spune directorul general al SEdC Mioveni, Nicolae Tudose.





Vă recomandăm să citiţi şi: