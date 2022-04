Avea de recuperat 114.000 lei şi a angajat o firmă specializată. N-a recuperat niciun leu, dar acum are de plătit firmei 835.000 de lei. Cum i-a blocat conturile

Foto: Facebook Pamnic Com

Totul a pornit, aparent, de la un comision iniţial de 1.500 de lei pe care firma de colectare debite SC Urban şi Asociaţii SRL (U&A) l-a calculat clientului Pamnic Com SRL, o companie din Argeş specializată în reproducţia porcinelor (cu ferme şi în afara judeţului). Nu pentru recuperarea sumei, căci obiectivul nu a fost atins, ci pentru restul serviciilor prestate.





Clientul spune că firma recuperatoare, pe care o acuză de rea credinţă, nu i-a transmis nicio factură proforrmă în baza căreia să poată efectua plata, tocmai cu intenţia de a-i aplica, de fapt, penalităţi exorbitante, calculate, culmea, nu la comisionul datorat, ci la suma pe care se angaja să o recupereze.



De cealaltă parte, firma de recuperări acuză clientul că în ciuda notificărilor transmise, i-a achitat prea târziu cei 1.500 de lei, nu şi penalităţile de intârziere aferente.

"Nu cred că au avut vreodată de gând să recupereze ceva"

Relaţia dintre cele două firme a început cu un contract de mandat, încheiat pe 5 februarie 2015 pentru recuperarea de către SC Urban şi Asociaţii (U & A) a sumei de 114.623 de lei, de la un client al fermei Pamnic. În anexa contractului se stipulează un onorariu U&A de 5% din valoarea debitului, un onorariu U&A de 40% din valoarea penalităţilor şi un onorariu de 1.500 lei plătibil în momentul în care se radiază debitorul (datornicul), în urma închiderii procedurii falimentului.

Firma de colectări debite Urban şi Asociaţii nu i-a recuperat niciun leu din 114.623 lei, dar a fost îndreptăţită la cei 1.500 lei, ca urmare a finalizării procedurii falimentului datornicului (declarat în aprilie 2017). Administratorul SC Pamnic (care este şi proprietarul fermei) spune că firma recuperatoare nu i-a transmis însă în acest sens nicio factură proformă, în baza căreia să plătească această sumă, aşa cum se stipulează în contract.

“Le-am cerut să-mi trimită o factură, ca să pot plăti, dar nu mi-au trimis. Nu cred că au avut vreodată de gând să recupereze ceva, ci să se ajungă la situaţia aceasta”, explică, pentru "Adevărul", Paul Popescu, administratorul SC Pamnic.





Pe 15 aprilie 2019, Pamnic a efectuat plata sumei de 1.500 de lei (ca avans, fără a avea la dispoziţie o factură, spune reprezentatul legal al fermei), plată confirmată de documente bancare şi abia ulterior (pe 17 aprilie 2019) a primit şi factura.



La momentul achitării sumei, cazul era deja în instanţă, care a pronunţat o sentinţă pe 18 aprilie 2019 (judecătorul dispunea obligarea Pamnic la plata către reclamantă a 1.500 lei, reprezentând debit Principal, dobânda cotractuală în sumă de 1 % pe zi de întârziere începând cu data de 16 aprilie 2017, precum şi suma de 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată (sentinta civilă 948 din 18 aprilie 2019 a Judecătoriei Câmpulung. O decizie pe care Pamnic n-o contestă.

Penalităţi exorbitante

Doar că, din momentul în care a început calculul penalităţilor, lucrurile s-au complicat.

SC Urban şi Asociaţii s-a adresat executorului judecătoresc şi a solicitat penalităţi in valoare de 835.000 de lei. Instanţa a respins solicitarea de aprobare a executării silite pentru această sumă, hotârâre rămasă definitivă, nefiind atacată de SC Urban şi Asociaţii.

După câteva luni, firma de recuperare a creanţelor a schimbat executorul şi a formulat din nou cerere de executare silită, menţionând Sentinţa 948/2019, fără să precizeze o sumă anume, dar a ajuns la aceeaşi cifră.

Cum justifică firma de recuperate cei 835.000 de lei solicitaţi

Executorul judecătoresc a blocat toate conturile societăţii, toate bunurile sunt sub sechestru, societatea nu mai poate să lucreze, executarea silită vizând 835.000 lei.



Contactat de "Adevărul", Iulian Urban, administratorul firmei de recuperare Urban şi Asociaţii, explică cum a ajuns la 835.000 lei pretinşi şi de ce nu calculează penalităţile la suma de 1.500 de lei, ci la suma de recuperat.

“De cinci ai de zile ne tot rugăm de ei să ne plătească un onorariu şi nu vor. După ce am început executarea silită au plătit. Onorariul este de 1.500 de lei, dar există o clauză contractuală care spune că în caz de neplată a acestuia, penalităţile se calculează la valoarea obiectului contractului de mandat, contract de mandat cu care noi am lucrat începând cu 2015. Sunt ani de zile în care noi am prestat nişte servicii clientului, iar el nu ne-a plătit absolut nimic. E ca şi când aş lucra pentru cineva atâţia ani fără să-mi plătească salariul”, spune, contactat de "Adevărul", Iulian Urban, reprezentantul legal al firmei de recuperare.

"Este o tentativă de escrocare"

De precizat că Tribunalul Argeş a emis deja o decizie intermediară - pe 11 decembrie 2020 - şi a obligat la rejudecarea speţei. Expertul desemnat a depus inclusiv o variantă de calcul a penalităţilor, având ca bază de calcul a acestora suma de 114.623 lei, ceea ce a condus la o valoare de 835.000 lei, pentru care deja există o hotărâre judecătorească de respingere.

“Totul este o tentativă de escrocare. Firma de recuperare nu se căzneşte să-şi recupereze prejudeciul pe care-l ai în contract. Te lasă în pace. Face de aşa manieră încât eu, clientul, să întârzii plata. Când le-am zis să-mi trimită o factură proformă ca să efectuez plata, au tăcut din gură. Până la urmă le-am plătit în avans, fără ca ei să-mi trimită factura. Abia după plată au trimis-o. La două luni m-am pomenit acasă cu conturile blocate, maşinile blocate. Am aflat că m-au dat în judecată şi mi-au cerut 835.000 lei. Instanţa mi-a dat dreptate mie, în schimb a găsit un executor şi mi-a blocat conturile”, spune Paul Popescu, administratorul SC Pamnic Com SRL.

Practic, deşi o instanţă a respins o executare silită pentru o astfel de valoare aberantă, în mod straniu s-a ajuns la redeschiderea posibilităţii ca SC Pamnic să fie obligată să plătească 835.000 de lei.



Peprezentantul legal al firmei de recuperare a creanţelor pretinde, pentru "Adevărul", că ar vrea totuşi o înţelegere amiabilă cu clientul.



Explicaţii tehnice

Avocatul Pamnic Com SRL, Liviu Stancu, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, explică de ce este nejustificată şi ilogică suma solicitată de firma de recuperare.

“Textul contractual menţionează că, în cazul neplăţii onorariului, cu titlu de sancţiune: <<plata unor daune moratorii şi cominatorii de 1% pe zi de întârziere raportată la valoarea obiectului contractului de mandat>>. Se pune problema firească: care este obiectul contractului de mandat. Simplu: obiectul este operaţiunea supusă contractului, ce cuprinde cele două elemente definitorii ale contractului: pe de-o parte, sarcina asumată în sensul operatiunilor de recuperare a sumei de bani, iar pe de altă parte, sarcina plăţii onorariului corelativ. Contractul are un specific, se numeste “caracterul sinalgmatic”, adică drepturile ambelor părţi rezultă unele din altele, sunt reciproce, interdependente”, explică Liviu Stancu.

Avocatul spune că obligaţia de plată a unei penalităţi, consecinţă a unui onorariu neachitat la timp, se calculează raportat la acest component al “obiectului contractului” şi anume cuantumul onorariului datorat, aceasta fiind singura sarcină specifică datornicului acestei plăti.

“Contractul mai are o regulă, textele sale îndoielnice se interpretează conform naturii contractului, specificului lui, speculaţiile nefiind permise. Evident că este aberant să soliciţi penalităţi raportate la suma de recuperat, care, dincolo de faptul că nu este obţinută, nu are nicio legătură cu acea parte a obiectului contractului care ţine de plata onorariului”, mai spune Liviu Stancu.

