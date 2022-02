A renunţat la geologie pentru a deschide un atelier de produse handmade unicat. Povestea tinerei care realizează portrete personalizate şi decoraţiuni de cuplu

Originară din Piteşti, Ioana Alexandra Ciucă trăieşte în Bucureşti de aproape şapte ani. Ioana îşi promovează pentru moment afacerea pe Facebook şi Instagram, însă din acest an va avea şi propriul website.

Deşi Facultatea de Geologie şi Geofizică, pe care a absolvit-o în 2018, este o facultate pe care o recomandă cu toată căldura, şi a ales-o din pasiunea pentru Ştiinţele Pământului, Ioana este de părere că nu trebuie sa ne oprim niciodată din a ne extinde orizonturile cunoaşterii.

„După absolvire am ales sa nu mă grăbesc în a-mi găsi un job în domeniul Geologiei, ci mai degrabă să continui să învăţ şi să îmi explorez curiozităţile, Grafic Designul fiind una dintre ele. Fiecare domeniu are o ştiinţă a lui, dacă vrei sa excelezi în ceea ce faci, este nevoie de muncă şi dedicare, dar dacă eşti ghidat de pasiune, înveţi lucrurile cu uşurinţă. În general începerea propriei afaceri este o călătorie cu suişuri şi coborâşuri, dar eu am trecut peste ele cu optimism şi încredere în munca mea”, explică Ioana drumul său de la geologie şi geofizică până la propriul atelier de artă şi design.

Ideea atelierului Artzycado a plecat din dorinţa Ioanei de a crea un spaţiu în care oamenii să poată găsi cadouri unicat pentru persoanele dragi. Ioana şi-a dorit să ofere posibilitatea de a dărui iubire şi apreciere, prin creaţii personalizate.

Iniţial, investiţia financiară nu a fost una considerabilă, Ioana investind treptat în materiale din ce în ce mai bune calitativ pentru a oferi durabilitate şi a îşi îmbunătăţii creaţiile. Ioana consideră însă că cea mai importantă investiţie au fost timpul şi dedicarea sa.

Prima comandă a constat într-un tablou de familie, personalizat cu textul ales de clientă.

Ioana a gândit împreună cu clienta conceptul tabloului astfel încât să ajungă cât mai aproape de imaginaţia clientei şi a ieşi un tablou unic de care se va bucura împreună cu familia ei toată viaţa.

„Artzycado este un mesager al emoţiilor. Cea mai specială emoţie constă în aprecierea pe care persoana căreia îi este oferit cadoul o simte, ştiind că a fost creat special pentru ea”, precizează Ioana Alexandra Ciucă.

Cel mai special portret personalizat

Când vine vorba de cea mai specială comandă primită până acum, Ioanei îi este greu să aleagă deoarece, la fel ca şi clienţii săi, şi ea se ataşează de fiecare lucrare.



”Totuşi, aş putea spune că cel mai special portret personalizat pe care l-am pictat este cel realizat pentru aniversarea de 89 de ani a bunicului meu. Este un portret după o poză veche în care apare el, eu şi sora mea mai mică. O lucrare inestimabilă pentru mine”, spune cu emoţie Ioana.

Ioana Alexandra Ciucă, o tânără creatoare de succes FOTO: arhiva personală

În ceea ce priveşte preţurile, tânăra precizează că fiecare creaţie fiind una personalizată nu poate avea un preţ fix, acesta diferă în funcţie de materialele şi timpul de realizare. Ioana adaugă că încearcă să îşi păstreze preţurile accesibile, astfel încât cât mai multă lume să se poată bucura de experienţa Artzycado.



”Cele mai căutate produse handmade dintre creaţiile mele sunt cu siguranţă portretele personalizate. Pentru că aduc cea mai mare emoţie şi arată apreciere. Sunt cadoul perfect”, spune Ioana.

Tânăra realizează în atelierul său de la felicitări caligrafiate şi sticluţe pictate manual până la portrete personalizate şi decoraţiuni de cuplu şi mărturiseşte că portretele personalizate şi caligrafia sunt cele mai meticuloase de realizat, ocupând cel mai mult timp.

Decoraţiunile create de Ioana necesită multe ore de muncă FOTO: arhiva personală

”Cred că cel mai mult mă emoţionez când clienţii revin cu mesaj şi spun că ce am creat şi personalizat pentru persoanele dragi lor, a adus lacrimi de bucurie. Este un sentiment special să ştiu că munca mea şi-a atins scopul şi oamenii sunt fericiţi de pe urma ei”, declară Ioana.







În ceea ce priveşte clientela, tânăra creatoare încearcă să se focuseze pe o audienţă locală, însă are şi câteva creaţii care au ajuns în Viena şi Italia, fiind achiziţionate de şi pentru români care locuiesc acolo.

