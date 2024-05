Antena 3: Al doilea denunţător al lui Florian Coldea: „Mi s-a spus - ciocul mic! În spate sunt trei generali SRI”

Un om de afaceri care l-a denunţat la DNA pe fostul general SRI Florian Coldea, a povestit într-un interviu televizat cum a fost șantajat și amenințat după ce a refuzat o afacere pentru că și-ar fi dat seama că ar fi o înșelăciune, dar i s-a spus: „ciocul mic", „Oamenii ăștia îi au în spate pe Coldea, Dumbravă şi Cocoru”.

"Am fost contactat de numitul Marius Sarafu, inspector în cadrul Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc (ONJN) din România. Mi-a fost prezentată firma CryptoData dacă ar fi interesată să investească în această afacere pentru că a văzut că era aproape finalizată şi urma să performeze. Am fost la ei la sediu unde l-am întâlnit pe Bogdan Mărunţis, Ovidiu Toma, Sebastian Birligea, avocatul lor şi încă o persoană la care am luat numărul de telefon, nu îi ştiu numele şi au văzut despre ce este vorba. Ei au fost interesați să preia 75% din acest cazinou, eu rămânând să dețin cu Marius Sarafu 25% și să fiu administratorul afacerii”, a povestit omul de afaceri într-un interviu la Antena 3 CNN.

Bărbatul spune că i s-a părut un pic ciudat „de ce dacă ei au 75%, de ce eu să fiu administratorul afacerii” și povestește că acțiunile urmau să fie plătite printr-o scrisoare de garanție în valoare de un milion şi jumătate emisă de la o bancă din străinătate. După ce a solicitat un model de scrisoare de garanție a verificat garantul scrisorii de garanție și a observat că garantul era o firmă din România care în urmă cu un an în urmă avusese un rulaj de doar 300.000 de euro. „Mi s-a părut ciudat. Pentru căi dăduseră cu firma care avea rulaj de 300.000 de euro la MotoGP o scrisoare de garanție de cinci milioane, urma să mai îmi dea şi mie de un milion şi jumătate şi încă una de trei milioane care garantau câștigurile jucătorului pentru că urmau niște sume colosale să se ruleze zilnic prin cazinou, ajungându-se până la un milion de dolari pe zi”, a explicat omul de afaceri.

Denunțătorul: Mi s-a zis „ciocul mic". Oamenii ăștia au în spate trei generali SRI

Problemele aveau să înceapă după ce i-a spus inspectorului ONJN „că este imposibil să garantezi cu o firmă care are 300.000 de euro să garantezi scrisoarea mea, scrisoarea celor de la MotoGP și ce urma”. „În momentul respectiv mi s-a zis că „ciocul mic". Oamenii ăștia îi au în spate pe Coldea, Dumbravă şi Cocoru, trei generali SRI, şi ar fi bine să tac, îi refuzăm dar să tac din gură. Pentru că chiar dacă m-am prins nu e bine să spun nimic despre ce este vorba”, a adăugat bărbatul.

Omul de afaceri, care avea să-l denunțe pe fostul general Florian Coldea susține că și-a dat seama că era vorba „de o înșelăciune” și pentru că nu a vrut să colaboreze, ca să fie convins să tacă i s-a spus „că în spatele celor de la CryptoData, lui Ovidiu Toma şi Bogdan Mărunțiș stau trei generali SRI, Coldea, Dumbravă şi Cocoru, şi dacă mă duc la autorități voi avea mari probleme pentru că oamenii sunt foarte, foarte periculoși. (...) Ştiam că sunt oameni foarte influenți în România, de domnul Coldea, de restul nu știam”.

Bărbatul povestește că aveau să urmeze 10 atacuri, deși a refuzat frumos colaborarea, după cum i-a indicat inspectorul ONJN și că are mai multe dovezi, mesaje dar și înregistrări audio și a făcut până acum plângeri la DNA, DIICOT, dar și în străinătate.

Sursa citată a prezentat prima pagină a unei plângeri penale care ar fi fost făcută de denunțător la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Direcția Națională Anticorupție, pe numele a 9 persoane, inclusiv fostul general SRI, Florian Coldea, pentru „pentru sâvârșirea infracțiunilor de șantaj, amenințare, spălare de bani, faz, uz de fals, abuz de încredere luare de mită, furt calificat în formă agravată prin constituirea unui grup infracțional”.

Contactați de Antena 3 CNN Inspectorul Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, Marius Sarafu a declarat printre altele că „are un proces cu denunțătorul; dar nu are legătură cu Coldea, Dumbravă şi Cocoru, nu i-a cunoscut niciodată”, Bogdan Mărunțiș a spus pentru sursa citată că nu vrea să comenteze despre acest subiect, iar Ovidiu Toma avea telefonul închis.