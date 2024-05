Studenții care au dat marile centre universitare pe confortul de acasă. „Am economisit, am lucrat în anii aceștia...“

Studenții care au început cursurile în fața calculatorului, în 2020, și timp de aproape doi ani nu și-au întâlnit colegii, au absolvit facultatea. Ei au ales să-și continue studiile în orașul natal sau la doar zeci de kilometri de casă, într-un oraș de nici 65.000 locuitori.

Filiala de la Slatina a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) București împlinește 25 ani de funcționare neîntreruptă, joi, 30 mai 2024, studenții din cea de-a 21-a promoție încheind oficial cursurile.

Aproximativ 1.400 de studenți au ajuns în toți acești ani să susțină licența urmând cursurile la Slatina, deși mai mulți s-au înscris, de-a lungul anilor, la Facultatea de Manegement și Dezvoltare Rurală care funcționează în cadrul filialei. Este singura instituție de învățământ universitar care a și rezistat la Slatina două decenii și jumătate, și alte instituții de învățământ superior începând colaborări care s-au încheiat însă după câțiva ani.

„Mi-am dat seama, după 30 de ani, că am greșit că nu am rămas în domeniu”

La cursurile Facultății de Management și Dezvoltare Rurală nu se înscriu doar absolvenți de liceu din promoția curentă. Din contră, aceștia nu reprezintă nici măcar jumătate dintre cei care, în fiecare an, aleg această facultate. Se înscriu și absolvenți din promoțiile recente, dar și adulți care și-au început o carieră și care după ani de experiență fie vor s-o schimbe, fie vor să-și continue studiile (cei cu studii medii) în domeniul în care lucrează. În fiecare an sunt admiși 100 studenți și ajung să finalizeze studiile, după patru ani, aproximativ 70%.

Profesorii lor vin de la București pentru a le preda, în timp ce profesori colaboratori de la nivel local îi ajută pe tineri să aprofundeze în cadrul seminarelor și orelor de laborator.

Pe lângă tinerii care se dedică exclusiv studiului, și care au decis să studieze la Slatina pentru că familiile lor nu și-au permis să susțină costurile într-un oraș universitar, sunt cei care au un loc de muncă bun, însă diploma de licență le oferă șansa unuia și mai bun.

„Am făcut doi ani de facultate la Pitești și după doi ani nu mi-am mai permis, pur și simplu. Aici sunt acasă, lucrez și în fabrică, mi-e mai ușor. La Pitești începusem Facultatea de Educație Fizică, am făcut sport de performanță 12 ani. Acum am încheiat studiile, merg la licență, sper să-mi fie de ajutor diploma”, spune un tânăr care nu are clar în minte cum îi va folosi această diplomă, însă este convins că un absolvent cu studii superioare are mai multe oportunități.

„Mi-am urmat, cumva, părinții, sunt ingineri agronomi. Mi-am dat seama, în perioada în care și lucram la magazinul de produse fitosanitare, că îmi place domeniul și că este de viitor. Și așa m-am înscris. Nu-mi pare rău că nu am ales un oraș mare, pentru că în această perioadă am și lucrat, am și economisit ceva bănuți...”, spune o tânără absolventă care și-a început, din cauza pandemiei, viața de studentă acasă, în fața laptopului.

„Eu m-am întors, cumva, pe drumul ăsta. Mi-am dat seama, după 30 de ani, că am greșit că nu am rămas în domeniu, pentru că am terminat liceul aici (n. red. - filiala USAMV de la Slatina funcționează în spațiile în care vreme de peste un secol a funcționat liceul cu profil agricol, cel mai vechi din oraș, în prezent desființat), profil tehnician veterinar. După liceu am ales însă altceva, iar acum mă apropii de pensie și vreau să-mi deschid o afacere în agricultură, împreună cu fiul meu. Am mai făcut agricultură, la începutul anilor 2000, când era mult mai greu decât acum, când sunt o seamă de oportunități, îmi place și sper să reușesc”, a precizat unul dintre absolvenții care au ales, după zeci de ani de la absolvirea liceului și după o întreagă carieră într-un alt domeniu să se reprofileze.

Mulți dintre studenți aleg facultatea din cadrul USAMV tocmai pentru că știu că au oportunități de a-și dezvolta o afacere în domeniul agricol. Sunt încurajați să se implice în diverse proiecte, merg în schimburi de experiență, în țară și în străinătate, află ce oportunități de finanțare există, iar mulți, la finalul studiilor, au deja o afacere demarată.

Alții, chiar dacă nu sunt de la început convinși că domeniul li se potrivește, sunt încântați de faptul că pot fi admiși pe locuri susținute de la buget (în anul I sunt 45 locuri fără taxă și 65 cu taxă, admiterea făcându-se pe baza mediei de la Bacalaureat, iar în anii următori numărul locurilor fără taxă crește, beneficiarii stabilindu-se în funcție de rezultatele obținute după susținerea examenelor din sesiune).

Mai mult, în funcție de performanțe pot beneficia și de bursă, cuantumul acestora fiind substanțial: între 1.200 lei (49 burse) și 2.400 lei (una singură, care se acordă studentului cu cele mai bune rezultate).

„Este a 21-a promoție care termină în cadrul Filialei Slatina. Se încheie un ciclu de învățare, dar evident că viața ne rezervă elemente care ne pot spune că tot timpul învățăm, așadar urmează formarea continuă. Îi invităm pe dragii noștri absolvenți să urmeze studiile de masterat, de doctorat, așa cum le permite și timpul, dar și concentrarea intelectuală”, a declarat directorul Filiialei Slatina a USAMV București, Victor Tița.