Transporturi agabaritice în România. Compania din Neamţ care execută uriaşe echipamente speciale pentru rafinării

În peisajul economic naţional, firma Comes este în topul foarte puţinelor societăţi cu un obiect de activitate unicat, cel al utilajelor extrem de performante pentru sectorul extracţiei şi prelucrării ţiţeiului şi gazelor naturale, adică pentru rafinării, combinate chimice şi petrochimice.



Clienţii companiei din Neamţ sunt toţi marii „jucători“ din

România în domeniile amintite, dar şi firme renumite din Europa, spaţiul ex-sovietic, Orientul Mijlociu şi Africa.

Dat fiind domeniul de activitate al beneficiarului, utilajele produse de Comes au dimensiuni ieşite din comun, livrarea lor către clienţi făcându-se în condiţii speciale, numite în limbajul de specialitate agabariditice.

Un „cap“ de TIR tractează un trailer enorm, pe care este încărcat echipamentul, drumul spre destinaţie efectuându-se, de regulă, noaptea, pentru a nu încurca circulaţia, la o viteză constantă, cu

antemergător şi sub supravegherea Poliţiei Rutier.

Ultimul de acest fel a plecat de pe poarta fabricii din Neamţ sâmbătă, 21 martie şi a străbătut ţara de la nord la sud, până la Năvodari, judeţul Constanţa. A fost vorba despre un condensator de vid necesar Rafinăriei Petromidia, o structură de câteva zeci de tone şi lungă de vreo 15 metri.

„Firma Comes a proiectat, executat şi livrat, recent, către Rafinăria KMG Rompetrol - Petromidia Năvodari, unul din cele mai mari complexe industriale ale României, un condensator de vid treapta I 100-S18, utilaj de o importanţă primordială pentru revizia programată în acest an, parte componentă a instalaţiei de distilare amoniacală în vid. Împreună cu acest utilaj, o construcţie de o structură specială, atipică, au fost livrate un număr însemnat de utilaje necesare pentru revizia în curs - schimbătoare căldură, baterii de răcitoare, fascicule tubulare, economizoare şi preîncălzitoare“, a declarat Anton Măzărianu, director general Comes Săvineşti.

Utilajele produse au preţuri de până la 800.000 de euro

Echipamentul livrat la finalul săptămânii trecute a avut 56 de tone, diametrul de 3.5 metri şi o înălţime de 4.5 metri, complexitatea lui fiind reliefată şi de faptul că a avut încorporate în el circa 3.000 de ţevi în fascicul.





De la directorul comercial Victor Marian am aflat că gama de produse a firmei înseamnă utilaje care sunt executate cu preţuri curinse între 100.000 şi 800.000 de euro, timpul necesar realizării fiind

de aproximativ şase luni sau chiar mai mult.





Un alt transport agabaritic plecat de la Comes spre Petrotel Lukoil Ploieşti a avut loc şi spre finalul lunii

februarie 2020. Era o coloană, utilaj denumit şi „coloana vertebrală a unei rafinării“, o structură din inox cu o lungime de 35 de metri, o greutate de 40 de tone, la un diametru de 3.500 de milimetri.





Practic, firma Comes este numărul 1 pe piaţa românească de execuţie a utilajelor pentru rafinării, combinate chimice şi petrochimice. Clienţii săi sunt toate cele patru rafinării din ţară, Petromidia Constanţa, Petrotel Lukoil Ploieşti, OMV Petrobrazi şi Vega Ploieşti şi combinatele Azomureş Tîrgu Mureş, Chimcomplex Borzeşti şi Sinteza Oradea,dar şi Romgaz, Transgaz şi Inspet.





Produsele companiei din Neamţ ajung şi pe alte meridiane ale lumii, în Germania, Franţa, Italia, Austria, Elveţia, Olanda, Finlanda, Belgia sau Serbia, dar şi în spaţiul ex- sovietic, Belarus, Rusia şi Lituania.





Printre clienţi sunt şi firme cu tradiţie în domeniul ţiţeiului şi gazelor naturale din Orientul Mijlociu şi

Africa, respectiv Qatar, Emitarele Arabe Unite, Iordania, Niger sau Egipt. De altfel, pe piaţa internă Comes livrează 37% din producţie, restul de 63% fiind destinată exportului.

Investiţie de 5 milioane de euro şi elevi şcoliţi să devină salariaţii firmei

Condensatorul de vid, de 56 de tone, a ajuns la Petromidia Năvodari. FOTO: D.S.

Una din preocupările conducerii o constituie atragerea forţei de muncă, mai ales că, în luna aprilie a acestui an, societatea va inaugura o nouă capacitate de producţie.





Investiţia este de 5 milioane de euro şi reprezintă o hală de 2.8000 de metri pătraţi, unde se vor

realiza componente uriaşe, de până la 200 de tone, cu doametru de 7 metri şi 50 de metri lungime.





„Făceam utilaje de până la 70 de tone, dar intrăm la producţia gamei complete, cu utilaje de până la 200 de tone. Rolul acestei investiţii este de a răspunde integral la cerinţele pieţei de petrol şi gaze. Piaţă există, cerere există atât la intern, cât şi la extern. Cu producţia de până la 200 de tone umplem piaţa utilajelor mari şi putem face tot ce are nevoie o companie din domeniul producţiei de petrol şi gaze“, a declarat Victor Marin, director comercial.





În aceste condiţii, firma are nevoie de 80-100 de noi angajaţi, în ocupaţii cum ar fi sudori, mecanici, electricieni, lăcătuşi mecanici, strungari, frezori, dar şi personal cu studii superioare, în special la ingineri mecanici.





Pentru că pe piaţa muncii „meseriaşii“ sunt cam greu de găsit, compania a gândit o strategie pentru viitorul apropiat. Elevi de la licee din Piatra Neamţ, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ sau Colegiul Tehnic Forestier, fac practică la Comes, mai multe grupe învaţă sudură şi lăcătuşerie mecanică, firma

utilându-le atelierele practice de la şcoli.





Se preconizează ca, de la anul, 28 de elevi să aibă asigurat un loc de muncă atunci cînd ies de pe băncile şcolii. De precizat că firma oferă o salarizare extrem de tentantă, oferind cu mult peste ceea ce este acum în domeniul mecanic.