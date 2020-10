Miss Volan. Cele mai frumoase şoferiţe de TIR care vor apărea în calendarul 2021. „Ce frumoasă e, sigur e româncă!“

Românul care a a creat o pagină dedicată şoferilor profesionişti din România, „Ilie Matei - Omul Şoselelor“ , a iniţiat un inedit concurs pe Facebook, invitând pe cei care-l urmăresc să voteze cele mai frumoase şoferiţe de TIR.

Ideea a prins, iar dintre cele nouă fete care au obţinut cele mai multe sufragii pe primul loc s-a clasat Diana Stoian, din judeţul Neamţ, care va fi declarată cea mai frumoasă şoferiţă a anul 2020.

„Româncele care lucrează pe camioane întorc privirile chiar şi celor mai pudici bărbaţi prin toată Europa. E greu să le ignori, au «handicapul» de a fi frumoase şi profesioniste. Exista chiar o vorba în străinătate, prin parcări: «Bă, ce frumoasă e aia, sigur e româncă!».

La sfârşitul lunii viitoare avem în plan să punem în practică ideea cu calendarul «cspfe» pentru 2021. Cele mai frumoase şoferiţe românce vor apărea în primul calendar care a fost tipărit vreodată în România şi care este dedicat fetelor la volan de mastodont“, explică Ilie Matei iniţiativa sa.

În calendarul care va fi realizat în luna decembrie vor apărea şoferiţe de TIR pe care Matei le-a numit „colegele noastre din trupa CSPFE (Comunitatea şoferilor profesionişti fără experienţă - n.r.). „Sunt aproximativ 20 fete, plus aceste frumoase doamne şi domnişoare votate de dumneavoastră, cei care îmi urmăriţi pagina“, a precizat Matei.

El a detaliat pe marginea originalei sale idei, afirmând că aceste femei superbe sunt profesioniste, lucrează cot la cot cu bărbaţii, într-un mediu care uneori este greu de digerat şi de cei cu vechime în branşă.

„În plus, este păcat ca aceste frumuseţi autohtone să nu fie promovate, aşa că vom realiza primul calendar dedicat şoferiţelor profesioniste românce, nu că ar fi altele mai tari undeva în lume. Fetelor, mulţumesc pentru participare, toate aţi fost foarte frumoase şi sper să realizăm ceva frumos în cinstea frumosului! Drumuri bune, tuturor! Pe şosele ne avem doar unii pe ceilalţi!“, spune Matei.

Mălina, aleasă cea mai frumoasă şoferiţă de TIR din România pe 2019 Sursa Facebook Ilie Matei Omul şoselelor

Diana Stoian, asistenta medicală care a ales volanul

Votată ca cea mai frumoasă şoferiţă de TIR din România, Diana Stoian este o neamţeancă de 26 de ani, din comuna Bicaz Chei şi conduce un camion de mare tonaj de patru ani, având la „bord“ circa 800.000 de kilometri parcurşi.

Că este pasionată de ceea ce face o doveşte şi faptul că şi-a creat o pagină pe Facebook, „Trucker Girls“ , „pentru a ajuta pe cât posibil şi a încuraja şoferiţele profesioniste cât şi viitoarele şoferiţe, dar şi pentru a le arăta celor care nu sunt în domeniul transportului dedesubturile acestei lumi“.

Diana spune că nu a fost pasionată de mică de şoferie sau camioane, dar i-a fost insuflată de un prieten, care i-a devenit şi soţ. De altfel, nemţeanca este calificată în alt domeniu, absolvind o şcoală postliceală sanitară, dar destinul a decis să devină „camionagiu“.

„Pasiunea pentru camioane nu am avut-o de mic copil, ci mi-a fost insuflată de iubitul meu de la acea vreme, actualul meu soţ. Această meserie nu are legătură cu şcoala pe care am făcut-o, eu fiind asistent medical, dar dragostea m-a făcut să-mi schimb orientarea profesională. Începutul a fost destul de greu, eu neavând nici cea mai mică experienţă în domeniu şi fiind primul meu loc de muncă. Am început munca la prelată la o firmă care făcea transport în regim de comunitate, apoi am continuat munca în regim de comunitate, dar am schimbat prelata cu frigul“, se destăinuie Diana.

Mai spune că nu mi-a fost deloc uşor să ste cinci-şase luni doar în camion, să nu ştie unde se va opri seara, daca poate să facă undeva un duş, dacă va avea acces la o baie, dacă îi ajung proviziile şi multe alte lucruri ce se ivesc în cotidianul muncii la volan, străbătând Europa în lung şi în lat.

Meseria pe care o practică este periculoasă prin însăşi natura ei, şoferii de TIR fiind expuşi în principal oboselii şi stresului, dar în curse se mai ivesc şi alte riscuri, deloc de neglijat, mai ales dacă este vorba despre o femeie.

„Oboseala e cel mai mare pericol al unui şofer de TIR, deoarece ai un program de 21 de ore de muncă, din care 18 sunt doar de condus (în cazul echipajului). Un alt factor care «ajută» la acumularea oboselii sunt pauzele efectuate pe timpul zilei. Mai exact noaptea conduci şi ziua dormi, lucru aproape imposibil în special în perioada caldă a anului când temperaturile pot ajunge la 30-40 de grade Celsius în anumite zone“, afirmă şoferiţa.

„Sunt fericită în ceea ce priveşte alegerea făcută şi mă bucur că munca a devenit o pasiune“

Alte elemente care contribuie la disconfortul şoferilor de pe camioanele de mare tonaj sunt traficul foarte aglomerat care de multe ori împiedică ajungerea la ora stabilită la descărcat sau descărcat

marfa, lipsa de respect cu care eşti tratat cam peste tot, plus hoţii care pândesc prin unele parcări.

La toate acestea se adaugă şi dorul de cei dragi rămaşi acasă, în România. Toate acestea o determină pe Diana Stoian Catrinoi să dea un sfat celorlaţi participanţi la traficul rutier:

Soţul a fost cel care influenţat decizia Dianei de a lucra pe TIR Sursa Facebook DS

„Aşa că dacă vezi un camion pe stradă şi ţi se pare că te încurcă din cauza manevrelor pe care încearcă să le facă sau din cauza gabaritului mult mai mare pe care îl are, nu înjura şoferul, acesta

poate tocmai ce a primit un telefon de acasă cu veşti nu tocmai bune sau poate nu s-a odihnit mai deloc pe timpul nopţii din cauza hoţilor sau a locurilor de parcare insuficiente sau poate a condus toată

noaptea ca la primele ore ale dimineţii să poată descărca“, spune Diana.

În prezent, Diana şi soţul, şi el camionagiu, s-au stabilit în Spania, efectuează curse tur-retur prin Europa, iar pauzele săptămânale le petrec acasă. „Este un sistem care are avantaje şi dezavantaje, dar cred că este cel mai potrivit pentru noi“, arată ea.

Şoferiţa profesionistă conchide că domeniul în care lucrează este unul care aparţine în foarte mare măsură bărbaţilor, dar fetele vin tare din urmă, este fericită de alegerea făcură în ceea ce priveşte meseria şi are şi un mesaj pentru toţi cei din branşă: „Momentan este un domeniu dominat de bărbaţi, dar în ultimii ani fetele au venit tare din spate şi cred că orice informaţie sau vorbă bună le poate ajuta să devină din ce în ce mai bune în ceea ce fac. În concluzie, sunt fericită în ceea ce priveşte alegerea făcută şi mă bucur că munca a devenit o pasiune. Până atunci, cu bune şi rele, departe de ţară, de familie, s-aveţi numai drumuri bune şi multă sănătate, dragi colegi şoferi!“.

