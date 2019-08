Organele unui adolescent mort într-un accident rutier au salvat mai multe vieţi. „Aşa ar fi vrut şi el. Era sensibil, altruist, un suflet cald...“

Accidentul rutier s-a produs în dimineaţa de 3 august, când maşina în care se aflau Iancu Cristin Crăciun şi bunicii săi, în drum spre casă, după câteva zile petrecute în Băile Felix, a fost lovită frontal de o dubiţă al cărui şofer a adormit la volan din cauza oboselii.

Şoferul autoutilitarei, un orădean în vârstă de 42 ani, prestează servicii de sonorizare la evenimente, iar înainte cu o noapte fusese într-o tabără din zonă, unde a avut loc o petrecere. În loc să rămână să se odihnească, a pornit spre casă, iar pe drum a adormit la volan, a pierdut controlul maşinii şi a ajuns cu ea pe contrasens, unde a izbit Matizul condus de bunicul lui Iancu.

În urma impactului, ieşeanul în vârstă de 79 ani a murit pe loc,iar soţia sa, de 74 de ani, a murit câteva ore mai târziu la spital. Adolescentul, cu leziuni grave la cap şi torace, a fost dus imediat în sala de operaţie, pe Secţia de neurochirurgie.

Din nefericire, după câteva zile în care a stat internat la Secţia de Terapie Intensivă, adolescentul a intrat în moarte cerebrală, iar medicii nu au reuşit să-l mai salveze. Părinţii săi au acceptat să doneze organele copilului lor, salvând alte vieţi.

„A fost o tragedie pentru părinţi. Era unicul lor copil, un copil cuminte, olimpic la matematică, foarte talentat la română. În ciuda durerii, ei au fost de acord să doneze organele băiatului"; a explicat dr. Carmen Pantiş, coordonatorul Programului de Transplant Bihor.

Corneea şi ficatul adolescentului au ajuns la pacienţi din Bucureşti, iar rinichii, la Cluj. Pentru că în România nu a fost găsit niciun pacient compatibil, inima băiatului bate acum în corpul unui tânăr în vârstă de 17 ani, din Germania.

"Noi am anunţat Fundaţia Eurotransplant, organizaţie non-profit internaţională în domeniul transplantului, cu care România are acord bilateral şi am oferit inima acestui copil unui tânăr în vârstă de 17 ani din Germania, care suferea de cardiopatie dilatativă în fază terminală. Dacă nu ar fi primit această inimă, ar fi murit. A fost un gest rar, al acestor părinţi, pentru care le mulţumim", a precizat coordonatoarea Programului de Transplant Bihor.