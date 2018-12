Fericirea derivată din răzbunare a fost măsurată de cercetători. Cât de tare ne bucură necazul altuia

Studenţii au scris câte un scurt eseu, după care li s-a spus că vor face schimb de eseuri cu un partener dintr-o altă încăpere, care le va evalua lucrarea, în realitate un personaj imaginar. Ulterior, tinerilor li s-a spus că au primit în mod nedrept o notă foarte mică, care va fi luată în considerare în calculul sumei care le va reveni la finalul studiului.

Apoi, o parte din participanţii la studiu au fost invitaţi la o loterie, unde li s-a sugerat că partenerul lor de studiu a pierdut nişte bani, pentru a stabili dacă se bucură, sau nu, de necazul lor, altora li s-a dat şansa să aleagă dacă să îşi pedepsească partenerul sau nu pentru nota proastă pe care le-a dat-o, iar unor participanţi li s-a dat ocazia de a trimite partenerului imaginar un mesaj, la care au şi primit răspuns.

Rezultatele? Atât studenţii care au aflat de faptul că partenerul lor a pierdut bani la loterie, cât şi cei care s-au răzbunat dând note proaste la rândul lor ori trimiţându-le mesaje, au fost satisfăcuţi, iar cei care au primit mesaje în care partenerii recunoşteau că au greşit se simţeau chiar mai bine, demonstrând astfel că cei ofensaţi simt şi nevoia ca cei care au greşit faţă de ei să înţeleagă acest lucru.

Un studiu asemănător, publicat anul trecut în Journal of Personality and Social Psychology este al profesorilor David S. Chester de la Virginia Commonwealth University şi C. Nathan DeWall, de la Universitatea Kentucky, şi a pornit de la aceeaşi idee ca şi Mario Gollwitzer.