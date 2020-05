Test de cultură generală despre comunismul românesc. Ce profesie avea Petru Groza?

1. Ce profesia avea Petru Groza?

a) avocat

b) cizmar

c) mecanic auto

2. În ce oraş s-a născut Gheorghe Gheorghiu Dej?

a) Vaslui

b) Bucureşti

c) Bârlad

3. Până în ce an ţara noastră s-a numit Republica Populară Română?

a) 1958

b) 1974

c) 1965

4. Cine era patriarhul României în timpul Revoluţiei de 1989?

a) Justinian

b) Teoctist

c) Daniel

5. Câţi copii au avut soţii Ceauşescu?

a) 2

b) 3

c) 4

6. În ce ţară a mers pentru ultima oară într-o vizită oficială Nicolae Ceauşescu, înainte de a fi executat?

a) Iran

b) China

c) Coreea de Nord

7. Cine era şeful Departamentului Securităţii Statului în 1989?

a) Vasile Milea

b) Iulian Vlad

c) Tudor Postelnicu

8. Câţi preşedinţi SUA au venit în România în perioada în care ţara era condusă de Ceauşescu?

a) 1

b) niciunul

c) 2

9. În ce an a plătit România întreaga datorie externă?

a) 1986

b) 1988

c) 1989

10. În ce oraş au fost executaţi soţii Ceauşescu?

a) Târgovişte

b) Târgu Jiu

c) Târgu Ocna

Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – c, 4 – b, 5 – b, 6 – a, 7 – b, 8 – c, 9 – c, 10 – a.