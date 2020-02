Regizorul filmului „Colectiv“: „E o poveste universală, atâtea societăţi trăiesc în aceeaşi frică: cetăţeni vs cei care guvernează“

Alexander Nanau este regizorul filmului „Colectiv”, documentar care va intra, de pe 28 februarie, în peste 80 de cinematografe din Bucureşti şi 50 de oraşe din România. Materialul cinematografic spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv şi urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului.

Într-un interviu acordat „Adevărul”, regizorul Alexander Nanau vorbeşte despre tragedia de la Colectiv, despre jurnalismul românesc, dar şi despre golul pe care l-a umplut acest documentar în puzzle-ul de cunoştinţe despre societatea românească, puzzle pe care încearcă să îl construiască Alexander Nanau de când s-a reîntors în România.

Despre o continuare a documentarului, regizorul spune că „după o astfel de poveste, continuarea aparţine fiecărui om. Continuarea aparţine societăţii”. De asemenea, a vorbit şi despre munca de documentare observaţională, care pare a fi un adevărat joc de noroc.

Adevărul: E uşor să ne dăm seama de la ce a pornit ideea fimului, era un subiect care ne frământa pe toţi, dar cum v-aţi imaginat atunci că va arăta finalul acestui documentar, mai ales că nu ştiaţi despre acele anchete care sunt în prim-planul acestui film documentar?

Alexander Nanau: La început e tot timpul foarte greu. E un joc în care încerci să îţi dai seama cine ar putea să fie personajele, care ar putea să fie povestea, pentru că niciodată nu ştii sigur care va fi povestea. Cumva...povestea cere şi forma unui film, iar documentarul „Colectiv” s-a inventat singur prin realitatea care s-a desfăşurat în faţa camerei de filmat. Pe parcurs începi să găseşti, practic, lumea filmului şi cum va arăta el.

În momentul în care aţi primit un răspuns negativ din partea jurnaliştilor, v-aţi gândit să renunţaţi la ideea realizării acestui film?

Nu, nicidecum. Am mers mai departe. Speram că dacă o să păstrăm legătura în desfăşurarea evenimentelor, vor câştiga încredere şi vor accepta în final să intrăm în spaţiul lor intim. Mă refer acum la redacţia de ziar în care lucrează.

S-a şi întâmplat asta, aţi primit acel apel telefonic de la jurnalistul Cătălin Tolontan care a acceptat această colaborare, dacă pot să îi spun aşa. S-a schimbat cumva percepţia dumneavoastră despre presă şi jurnalişti după această experienţă?

Da, da. Eu consum presă de foarte tânăr. Mi-am petrecut o parte din viaţă în Germania, acolo unde citeam foarte mult ziar. Aveam o curiozitate foarte mare despre cum se întâmplă lucrurile înainte să apară ziarul pe care eu relaxat îl cumpăr şi îl citesc.

Ce gol a umplut acest documentar în viaţa dumneavoastră? Vă întreb asta pentru că aţi declarat în cadrul unui alt interviu că filmul „Colectiv” a venit în completarea căutărilor pe care le aveaţi despre societatea românească, în contextul în care aţi fost plecat din ţară câţiva ani.

Cred că m-a ajutat foarte mult să înţeleg ce s-a întâmplat cu societatea românească de la Revoluţie şi până astăzi. Eu am plecat din ţară în 1990. Aveam un gol mare despre ce s-a întâmplat cu societatea românească, în sensul de cum s-a dezvoltat această democraţie care aparent s-a instalat în anii '90. Pentru mine, acest film a umplut un gol din biografia unui om, cumva m-a făcut să înţeleg foarte bine societatea în care mi-am petrecut primii ani de viaţă. Pentru o poveste de viaţă este foarte importat să înţelegem societatea care ne-a format primii ani de viaţă. „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” al lui Mungiu a fost primul film care m-a izbit şi mi se pare capodopera cinematografiei româneşti, asta pentru că am înţeles perfect lumea în care părinţii mei m-au crescut sau trebuiau să mă crească. Ăla a fost un moment foarte important de a mă lega din nou de România, mă refer la momentul în care am văzut acest film.