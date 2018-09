Oamenii care cer autostradă în Moldova: „Să ne spună Liviu Dragnea care este argumentul refuzului construirii cu bani europeni“

Dorin Dobrincu, membru al Asociaţiei Moldova vrea Autostradă, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a avut cu o zi în urmă o întâlnire cu ministrul Transporturilor Lucian Şova şi că a aflat că porţiunea Iaşi-Târgu Neamţ va fi realizată prin parteneriat public-privat, în timp ce segmentul Târgu Neamţ-Târgu Mureş se va construi din fonduri europene.



"Segmentul Iaşi-Târgu Neamţ a trecut la Comisia Naţională de Analiză şi Prognoză, aflată sub conducerea lui Darius Vâlcov. Acest tronson se va face prin parteneriat public-privat, iar CNAIR nu mai are nicio răspundere. Celălalt tronson, Târgu Neamţ-Târgu Mureş, va fi realizat cu fonduri europene, iar caietele de sarcini vor fi scoase la licitaţie până la finele anului. Am insistat ca şi tronsonul din Moldova să fie făcut din bani europeni. Suntem nedumeriţi de ce nu se atrag bani europeni şi pentru Iaşi-Târgu Neamţ", a spus Dorn Dobrincu.



La rândul său, Dan Radu (Asociaţia Moldova vrea Autostradă) consideră că pasarea răspunderii este o formă mascată de a îngropa proiectul.



"Faptul că au transferat la Comisia Naţională de Analiză şi Prognoză ne duce cu gândul că este praf în ochi. Vor lungi discuţia în comisie. Este un act de rea-credinţă a lui Dragnea faţă de Moldova. Ei spun că fac prin parteneriat public-privat, dar dacă nu va veni nimeni să facă lucrarea, vor da vina pe străini că nu investesc în zona Moldovei. Vrem să ne vedem cu Liviu Dragnea, să ne spună care este argumentul refuzului construcţiei autostrăzii din bani europeni", a declarat Dan Radu.



Reprezentantul asociaţiei Împreună pentru A8, Cătălin Urtoi, a spus, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că a aflat la întâlnirea cu ministrul Transporturilor că Iaşiul are un reprezentanti în minister, Bogdan Balanişcu, membru PSD, care ocupă postul de consilier al ministrului, dar că nu ştie cu ce se ocupă acesta. "Balanişcu primeşte o sinecură, îl rugăm să ne spună ce a făcut din martie, de când a fost numit în funcţie", a afirmat Cătălin Urtoi.



Reprezentanţii asociaţiilor civice ieşene au anunţat că vor continua protestele în cazul în care problema construcţiei autostrăzii între Moldova şi Ardeal nu va fi clarificată în perioada imediat următoare.