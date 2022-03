Microplantele prind rădăcini în Moldova. Poveste de succes cu superalimente, creată de doi tineri la Iaşi

După cum tot mai multe poveşti ale afacerilor de succes încep cu „a renunţat la jobul din corporaţie pentru a-şi urma visul“, aşa a început şi povestea IGreens.

„Am terminat facultatea de Horticultură în 2013, am lucrat patru ani în agricultură şi cinci ani în vânzări. Ulterior, chiar în anul cu pandemia, mi-am dat demisia şi m-am dus la un master în Anglia. În decembrie 2020 m-am întors în ţară, pentru că se făceau cursurile online, şi am decis să nu mai plec. În ianuarie 2021, eu cu Raluca, prietena mea, ne gândeam să realizăm ceva în ţară – nu mai voiam să mai plec, dar nici să mă angajez, adică să lucrez pentru cineva. Am zis să facem ceva care să fie al nostru, iar în aprilie a luat naştere IGreens.ro “, a mărturisit pentru „Weekend Adevărul“ Andrei Băeanu.