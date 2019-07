Ce dimensiuni a avut meteoritul care a explodat deasupra Iaşului. Deflagraţia care a zguduit oraşul a degajat o energie uriaşă, similară cu reactoarele nucleare

Ipoteza meteoriturului ca sursă a bubuiturii a fost lansată de profesorul Silviu Gurlui, de la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, unul dintre singurii experţi care s-a străduit să descopere sursa boom-ului imposibil de explicat de către oficialităţile statului român.

Profesorul Gurlui a refăcut într-o manieră apropiată de munca criminaliştilor explozia meteoritului de la Iaşi. Profesorul a refăcut în întregime bubuitura doar în baza analizării vibraţiilor înregistrate cu echipament de specialitate în Iaşi în ziua de 9 iulie. Potrivit expertului, meteoritul a avut o greutate de aproximativ 8 kilograme şi un diametru de 16 centimetri. În momentul deflagraţiei, la 20 de kilometri deasupra pământului, a degajat o energie echivalentă cu explozia a 400 de kilograme de TNT şi chiar mai mare decât energia produsă în timp real de un reactor nuclear.



„A explodat la înălţime mare, iar potenţialele fragmente au ajuns pe Pământ fără să producă efecte însemnate pentru că nu am înregistrat vibraţii în sol după cele 5 secunde de impact direct cu sunetul. Cel mai probabil a avut o traiectorie abruptă astfel că la înălţime foarte mare (peste 20 km), în plină zi, lumina produsă prin explozie a fost greu perceptibilă. În plus un corp de aşa dimensiuni la distanţă de 20 km nu poate fi observat deloc uşor de ochiul uman din cauza puterii de rezoluţie limitată (limita este de 10 ori mai mică decît limita de detecţie a ochiului uman). Posibil şi alte fenomene naturale au concurat la lipsa de vizibilitate. Caracteristicile sunetului (20-120 Hz) arată clar că bubuitură a fost la foarte mare altitudine. Sunetele înalte au fost complet atenuate din cauza distanei mari (spre exemplu undele la 2000 de Hz au fost de 800 de ori mai slăbite decît cele la 60 Hz)”, a spus profesorul Silviu Gurlui.

Profesorul Gurlui a mai arătat că sursa zgomotului nu putea fi un boom sonic produs de avione, deoarece plafonul de zbor limitat al acestora atentuează presiunea sonoră şi nu ar putea produce un sunet ca cel de pe 9 iulie. Pentru a contura sursa zgomotului, Silviu Gurlui a ţinut cont de temperatura solului, de umiditatea acestuia, de variaţiile de înălţime, dar şi de meteoriţii care cad cel mai frecvent în atmosferă.

„Am luat in calcul tipul de meteoritii care cad cel mai frecvent in atmosfera, pentru care densitatea medie este de 3.4 g/cm3. Comparativ, meteoritul din Rusia, cazut in Chelyabinsk Oblast, 15 februarie 2013: masa 12000 tone, diametru 20 metri, viteza 20km/s, altitudine unde a exploadat 26 km, energia exploziei a fost de 1400000GJ (400 mii tone TNT) = 30 de bombe Hiroshima”, a adăugat acesta.

Până acum, aceasta a fost singura explicaţie oferită pentru fenomenul petrecut pe 9 iulie, autorităţile susţinând că nu au nicio informaţie legat de cauza zgomotului.

Potrivit informaţiilor adunate în postările de pe Facebook unde s-a discutat fenomenul, bubuitura puternică a fost înregistrată marţi, 9 iulie, în jurul orei 14.10. Zgomotul puternic a fost urmat la scurtă vreme de o undă de şoc care a cutremurat ferestrele apartamentelor din majoritatea cartierelor Iaşiului.



Fenomenul nu a putut fi explicat nici de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, nici de cei ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, care au precizat imediat după eveniment că nu au primit nicio sesizare care să indice o situaţie gravă.







