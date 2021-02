„Justiţiarul din Hunedoara” primeşte daune pentru tortură: „M-au ţinut în lanţuri 88 de zile în celulă, mi-au spart dinţii”

Magistraţii Tribunalului Hunedoara au admis, în parte, solicitarea hunedoreanului Vili Rupa, de a fi despăgubit pentru traumele suferite în 1998, când a fost reţinut şi arestat. Datorită numeroaselor sale procese, unele câştigate chiar şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Vili Rupa şi-a luat numele de „justiţiarul din Hunedoara”.



În 2019, Vili Rupa a chemat statul român în judecată, prin Ministerul Finanţelor, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 128.000 euro cu titlu de despăgubiri morale, pentru prejudiciul moral ce i-a fost cauzat, ca victimă a torturii. Instanţa de fond a Tribunalului Hunedoara a decis ca hunedoreanul, în prezent pensionat de boală, să primească 10.000 de euro, daune morale. Soluţia din 4 decembrie 2020, a cărei motivare Vili Rupa a primit-o marţi, nu este definitivă, putând fi contestată cu apel.



„În motivarea acţiunii sale, reclamantul a arătat, în esenţă, că nevinovat fiind, a fost umilit, chinuit şi torturat fizic, bătut de poliţie, legat în lanţuri la mâini şi la picioare printr-o bară de fier legată prin lanţuri care nu-i permitea vreo mişcare, o perioadă de 88 de zile, ţinut două luni într-o cameră de izolare cu şoareci şi şobolani, nefiind considerat om în această viaţă şi, că, i-au fost sparţi dinţii şi a fost dus de şapte ori, în lanţuri, la Tribunalul Hunedoara, în faţa judecătorului. Că, urmare a metodelor de tortură fizică şi psihică aplicate pe durata celor 88 de zile, s-a îmbolnăvit grav, de diabet de tip 2 cu glicemie de 505, că-i amorţesc picioarele şi îi tremură întreg corpul, fiind bolnav de rinichi, prostată, ficat şi aparat digestiv - maladii cauzate de stresul la care a fost supus timp de 20 de ani, în care a trebuit să lupte cu întreg sistemul, pentru a-şi dovedi nevinovăţia şi a-şi reabilita imaginea socială maculată prin acuzaţia nedreaptă ce i-a fost adusă”, se arată în dosar.



Vili Rupa. ADEVĂRUL.

Prejudiciul moral, estimat la 10.000 de euro

Reprezentanţii statului român au solicitat respingerea cererilor lui Vili Rupa, susţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, nefiind dovedită fapta ilicit pretins vătămătoare în sarcina sa, „respectiv, împrejurarea că Ministerul Finanţelor Publice a avut vreo implicare cu privire la condiţiile de detenţie a reclamantului reţinut în anul 1998, în concret, faptul că ar fi acţionat cu vinovăţie în crearea stări de fapt invocată de acesta, raportat, desigur, la lipsa oricăror atribuţii în materia cercetării penale, arestării şi condiţiilor de detenţie”, se arată în dosar.



VIDEO: Vili Rupa, în timpul unui protest în care se plânge că a fost torturat (2020)



Vili Rupa a relatat pentru adevarul.ro că a solicitat 128.000 de euro daune morale şi materiale, dintre care câte 1.000 de euro pentru fiecare zi din cele 88 petrecute în arest. Instanţa a apreciat că acesta poate primi doar daune morale. „Acest tribunal apreciază că suma de 10.000 euro cu acest titlu este rezonabilă şi poate compensa noul prejudiciu moral suferit de reclamant pentru deteriorarea ireversibilă şi gravă a stării lui de sănătate cauzată de regimul de detenţie preventiv în care a fost supus unor rele tratamente, asimilabile torturii, a modalităţii în care a fost interogat, precum şi a stresului prelungit, a proceselor penale în urma cărora a fost achitat”, se arată în motivarea soluţiei dată de Tribunalul Hunedoara.



Vili Rupa a mai câştigat procese cu statul român

În 2016, Vili Rupa a mai obţinut daune de 50.000 de euro, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Alba Iulia. Atunci hunedoreanul a dat statul român în judecată şi a cerut daune morale şi materiale în valoare totală de 1,1 milioane de euro, pentru suferinţele pe care susţinea că le-a îndurat în cursul unei anchete care a avut loc la sfârşitul anilor ´90. În solicitarea depusă, Vili Rupa arăta că a fost condamnat în 1999 şi trimis în închisoare pentru un an şi două luni, într-un dosar de ultraj şi de trafic de stupefiante (mercur), însă după rejudecarea dosarului, magistraţii au hotărât prin sentinţă definitivă achitarea sa. „Regimul de degradare la care am fost supus, recluziunea mea forţată fără nici un temei legal, ignorarea vulnerabilităţii mele datorită stării de sănătate, înrăutăţirea stării de sănătate psihică, limitarea posibilităţilor mele de integrala socială, mi-au produs un prejudiciu pe care îl evaluez ca fiind de 1 milion euro, sumă de natură să-l acopere integral. Evaluez sumele de bani de care am fost privat fără drept pe perioada efectuării pedepsei, precum şi de cele de care am fost lipsit ca urmare a întreruperii dezvoltării mele personale ca fiind de 100.000 de Euro”, preciza Vili Rupa, în cererea de chemare în judecată, depusă la Tribunalul Hunedoara. Vili Rupa a mai obţinut despăgubiri de la statul român, în urma unui proces câştigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Vili Rupa a fost judecat, la Curtea de Apel Alba Iulia, într-un dosar în care a fost acuzat că a ucis în bătaie un hunedorean, faptă pe care ar fi comis-o în 1998, pentru că acesta l-ar fi denunţat la Poliţie, pentru trafic de mercur. Instanţa a dispus achitarea sa. În schimb, magistraţii au decis condamnarea sa la un an de închisoare cu suspendare, pentru că ar fi încercat să influenţeze un martor, aflat în detenţie, transmiţându-i prin mama deţinutului să îşi retragă declaraţiile date împotriva lui. Vili Rupa a susţinut că este nevinovat.

