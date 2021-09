Scurtătura spre cetăţile dacice, în stare dezastruoasă. Drumul turistic abia a rezistat un deceniu

Un drum judeţean folosit ca scurtătură spre cetăţile dacice a ajuns într-o stare dezastruoasă, în ciuda reparaţiilor care au avut loc aproape în fiecare an pe şosea.

Noua şosea din munţii Parâng. Imagini aeriene inedite cu drumul care va trece pe sub pârtii FOTO

Hunedoara Şoseaua Hunedoara - Călan, în şantier. Se lucrează la refacerea podului peste calea ferată

Drumul spre Schitul Sfântul Nectarie, cea mai nouă mănăstire a Hunedoarei, a fost asfaltat complet VIDEO

Cei aproximativ 10 kilometri ai drumului care leagă satele Chitid şi Ludeştii de Jos au fost asfaltaţi la sfârşitul anilor 2000, pentru ca noua şosea (DJ 705J) să poată fi folosită ca o scurtătură spre cetăţile dacice Costeşti, Blidaru şi Sarmizegetusa Regia. Şoseaua scurtează cu 20 de kilometri traseul spre aşezările dacice, pentru turiştii care vin aici din zona Haţegului, Hunedoarei şi din sudul României, şoferii nefiind nevoiţi să ocolească prin Orăştie.





Sectorul de drum judeţean porneşte de la marginea satului Chitid, de pe valea Streiului, urcă pe dealurile Ocolişului Mic şi coboară pe valea Orăştiei, în satul Ludeştii de Jos din comuna Orăştioara de Jos.





Este folosit săptămânal de mii de turişti, însă starea lui s-a degradat de la an la an. Încă din primii ani de la darea în folosinţă, drumul a fost afectat de alunecări de teren, iar craterele au apărut în asfalt în mai multe locuri. Terenul moale şi calitatea lucrărilor au contribuit la degradarea accentuată a şoselei, în timp ce reparaţiile derulate frecvent nu au avut eficienţa dorită. Asfaltul continuă să se sfărâme sub greutatea roţilor, iar şoseaua este plină de denivelări, în special pe dealurile de la Ocolişul Mic.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean susţin că în funcţie de bugetul disponibil, vor repara şoseaua spre cetăţile dacice.

Mai puteţi citi şi:

Pasul Vâlcan, poarta legendară de intrare în Ardeal. Drumul istoric din munţi a rămas blocat între tranşee

Drumul fierului în şantier de doi ani. Un pod a fost construit pe noua şosea Ghelari - Govăjdia VIDEO

Cel mai spectaculos drum din Ţinutul Pădurenilor. Când va fi finalizată noua şosea din munţi FOTO VIDEO

Drumul Marmurei, scurtătura prin munţi între Hunedoara şi Caraş-Severin VIDEO

Cel mai spectaculos drum din Ţinutul Pădurenilor. Când va fi finalizată noua şosea din munţi FOTO VIDEO

Alunecările de pietre au răvăşit şoseaua spre Lunca Cernii. „Ploaie” de bolovani pe drumul din munţi VIDEO

Ce s-a ales de Drumul Aurului care duce la Treptele Romane şi la vechile mine din zona Bradului VIDEO