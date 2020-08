Premieră la Dramatic: Romeo & Juliet–o parodie în trei episoade după William Shakespeare

În distribuţie îi regăsim pe Carmen Albu, Dan Căpăţână, Aureliu Bâtcă, Svetlana Friptu, Cristian Gheorghe, Răzvan Clopoţel, Tamara Constantinescu, Gabriel Constantinescu, Adelin Ilie.

„Dacă până acum în majoritatea spectacolelor mele am încercat să scot în evidenţă emoţia, de data aceasta am renunţat definitiv la ea şi am pus în prim plan ”nebunia şi maladia” zilelor pe care le trăim. Viteza ia locul tihnei şi a liniştii, valoarea a fost substituită de `pile’ şi superficial, artistul este înlocuit pe zi ce trece tot mai mult de `vedeta media’, asistăm neputincioşi la o sexualizare excesivă a tot ceea ce ne înconjoară, kitsch-ul, siliconul şi clişeul ocupă tot mai mult partea adevărului şi nu în ultimul rând asistăm la naşterea (atât la propriu cât şi la figurat) a unei societăţi bolnave! Este o comedie spumoasă, un roller coaster care conduce spectatorul printr-un Babel dinamic, hiperbolizat cu foarte multe referinţe culturale la care cu siguranţă se va râde în hohote. Şi ce dacă e Romeo şi Julieta?! Credeţi că Shakespeare a fost scutit de acest tratament? Mulţumesc echipei artistice şi tehnice cu care am colaborat la această frumoasă `ţăcăneală’!”, declară regizorul Eugen Făt.

Premiera spectacolului Romeo & Juliet-o parodie în trei episoade după piesa cu acelaşi titlu de William Shakespeare are loc sâmbătă şi duminică, 22 şi 23 august 2020, la ora 21,00, în Curtea Interioară a Teatrului, din Domnească 59. Durata reprezentaţiei este de o oră.

Preţul biletului la premieră este 25,20 de lei. Biletele pot fi cumpărate online de pe platforma bilete.fanitardini.ro şi de la casa de bilete a Teatrului. Programul complet de reprezentaţii al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” poate fi consultat pe http://www.fanitardini.ro/program/.