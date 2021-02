Pleacă ai noştri, vin ai noştri. Şefa de ISJ care a promovat numerologia în şcoli, înlocuită de o candidată PNL

„Începând cu data de 22.02.2021, ca urmare a încetării detaşării în funcţia de inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, doamna profesor Selena Costea revine, conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3297/19.02.2021, la funcţia de inspector şcolar general adjunct - domeniul management. În cele două luni de interimat, doamna Selena Costea şi-a îndeplinit atribuţiile de inspector şcolar general, impuse de specificul funcţiei şi de contextul pandemic”, se arată într-o informare a ISJ Galaţi

Cum a fost promovată numerologia în şcoli

Scandalul legat de numerologie a apărut la începutul lunii ianuarie, după ce şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, Selena Costea, a trimis tuturor profesorilor o adresă oficială prin care îi invita să participe la cursul „Numerologia, o 9 legătură dascăl–elev”.

„Asociaţia Numerologilor din România, prin adresa înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi cu nr. 81/05.01.2021, anunţă lansarea proiectului Numerologia o 9 legătură dascăl – elev, adresat exclusiv cadrelor didactice din învăţământul formal şi alternativ – educatori, învăţători, profesori. Vă rugăm să diseminaţi informaţiile şi să aveţi în vedere faptul că prima întâlnire ca avea loc online, pe platforma zoom, vineri, 8 ianuarie 2021”, se arată în adresa transmisă de inspectorul general Selena Costea.



Întrebată de jurnalişti despre invitaţia trimisă cadrelor didactice de a participa la cursul de numerologie, Selena Costea a declarat că orice profesor are „libertatea de-a alege dacă urmează sau nu un astfel de curs”

„Adresa pe care am trimis-o în şcoli, cu privire la proiectul educaţional al Asociaţiei Numerologilor din România, a fost trimisă în urma solicitării asociaţiei, solicitare făcută pe cale oficială, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Galaţi. Noi nu am făcut altceva decât un demers de informare. Am lăsat libertatea fiecărui cadru didactic să aleagă dacă este interesat de acest proiect sau nu. Am semnat o adresă de informare, atât”, a precizat şefa ISJ Galaţi.

La scurt timp, aceasta şi-a schimbat poziţia şi a retras recomandarea făcută cu câteva zile înainte.

Selena Costea a fost numită la sfârşitul lunii decembrie, cu susţinerea Partidul Naţional Liberal, în funcţia de inspector şcolar general, după ce fostul inspector Onuţ Atanasiu a demisionat pentru un mandat de deputat. Înainte de a ocupa acestă funcţie, ea a fost director al Şcolii Gimnaziale nr. 4, din comuna gălăţeană Lieşti. Potrivit presei locale, Selena Costea este prietenă de familie cu senatorul George Scarlat, fost secretar de stat la Ministerul Agriculturii, din partea PNL.

Inspectoarea, sancţionată cu cartonaş galben

Demersul inspectoarei a fost sancţionat şi de Ministerul Educaţiei. Un control efectuat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi de către corpul de control al Ministrului Educaţiei a scos la iveală mai multe deficienţe.

„Am trimis Corpul de control. Deficienţă managerială, prioritate acordată necorespunzător unor proiecte şi o lipsă de organizare. Cei în măsură să se pronunţe asupra oportunităţii n-au făcut-o, s-au ars etape. (…) A primit un avertisment şi discuţia a fost mai mult decât clară (…) Dacă vreţi în traducere liberă, cartonaş galben”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la scurt timp după incident.

Ministrul a subliniat că Selena Costea va fi schimbată din funcţie la următoarea abatere: „Aşa ştiu că înseamnă cartonaşul galben”.

Singurii care au sărit în apărarea inspectoarei din Galaţi au fost cei care se ocupă cu studiul numerologie. Aceştia explică cum pot contribui numerele la relaţia dintre elevi, profesori şi părinţi. Psihologul Nelu Vicleanu, unul dintre cei mai cunoscuţi numerologi din România, este de părere că numerologia nu intră în competiţie cu alte discipline. Ba dimpotrivă, „ajută părinţii să îşi îndrume copiii pe calea destinului lor, să îşi aleagă cariera potrivită”.

„În acest context, cu ajutorul numerologiei, îi putem ajuta pe oameni să se regăsească, putem ajuta părinţii să îşi îndrume copiii pe calea destinului lor, să îşi aleagă cariera potrivită. Putem vedea dacă au înclinaţii spre ştiinţe exacte sau umaniste, pentru artă, dacă pot fi un meşter bun, dacă au abilităţi pentru munca manuală sau intelectuală. (...) Cel mai important lucru pe care trebuie să îl înţelegem este faptul că fiecare om este unic. Nu încercaţi să vă modelaţi copilul după interesele dumneavoastră sau profesiile la modă. Copilul poate deveni un bun economist, dar ar fi putut deveni şi un scriitor genial. (…) Ori, instrumentul propus de Inspectoratul şcolar dascălilor din Galaţi prin proiectul „Numerologia, o 9 legatura dascăl–elev” vine tocmai în întâmpinarea acestor nevoi, identificând rapid trăsăturile de bază ale personalităţii elevilor“, este de părere Nelu Vicleanu.

Cine o înlocuieşte pe Selena Costea

După nici două luni de la scandalul legat de numerologie, inspectoarea Selena Costea a fost înlocuită din funcţie cu o candidată din partea PNL pe listele pentru Camera deputaţilor. Este vorba de Gina Brînzan, profesor la o şcoală din Galaţi.

„Poziţia de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi va fi ocupată, începând cu data de 22.02.2021, de către doamna profesor Gina Brînzan, actualmente director al Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Galaţi, profesor de istorie şi cadru didactic cu experienţă managerială şi profesională”, au transmis reprezentanţii ISJ Galaţi.

