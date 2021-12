Oferta lui decembrie. Tunsoare gratuită la CAR-ul pensionarilor din Galaţi. „Am venit să-mi schimb look-ul“

De la 1 decembrie, la frizeria Casei de Ajutor Reciproc Galaţi, toţi membrii au ocazia să se tundă gratis Dacă în mod normal, doamnele plăteau pentru o tunsoare 15 lei, iar bărbaţii 12 lei, în luna decembrie, cei care trec pragul CAR nu trebuie să plătească nimic.

„Este o idee mai veche care a fost întreruptă, putem spune că şi din pricina epidemiei. Ne-am gândit împreună cu Consiliul Director şi salariaţii să aducem o mică bucurie membrilor Casei. Şi să ştiţi că ei chiar sunt foarte bucuroşi, iar noi suntem foarte impresionaţi cât de bine au acceptat această idee. Este ca un dar de Crăciun”, spune Verginica Pintilie, preşedintele CAR Galaţi.

Încă din primele zile, de la lansarea ofertei, peste 70 de pensionari au venit să se tundă. Totuşi, este recomandat ca ei să sune iniţial se programeze pentru a evita aglomeraţia.

„M-am simţit bine dimineaţă şi am zis să-mi schimb puţin look-ul, cum spun tinerii. Şi mă bucur de o gratuitate binevenită la Casa de Ajutor Reciproc. Sunt foarte mulţumită că se gândeşte cineva şi la noi. Se termină un an bine şi începe un an şi mai bine”, relatează Elena Motea, pensionară.

Foto Cornelia Mazilu

Frizeriţa spune că este uşor să lucrezi cu pensionarii deoarece sunt înţelegători şi nu sunt mofturoşi.

„Pensionarii au reacţionat cu emoţie. S-au bucurat mult şi au venit încă din primele trei zile. Am avut peste 70 de persoane. Cu răbdare, am reuşit să-i rezolv pe toţi şi să le fac o tunsoare nouă. Pensionarii nu sunt pretenţioşi, sunt înţelegători. Eu îmi fac meseria cum ştiu mai bine, ne cunoştem, sunt clienţii noştri cei mai mulţi dintre ei şi nu au de ce să fie pretenţioşi. De regulă, pensionarii se îngrijesc. Ei vin mereu să se tundă. M-am bucurat că au venit şi de la căminul de bătrâni”, spune frizeriţa Nela Radi.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Galaţi are peste 50.000 de membri.

Foto Cornelia Mazilu

