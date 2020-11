Maşină de lux, în valoare de 100.000 de euro, furată din Germania, găsită la Galaţi. Ce spune şoferul

Sâmbătă, 14 noiembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi rutier - I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei un cetăţean bulgar, în vârstă de 48 de ani, la volanul unui autoturism marca Audi E-Tron, înmatriculat în Germania, an de fabricaţie 2020.



„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului în cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări suplimentare. În urma schimbului de informaţii cu poliţiştii din Germania, colegii noştri au constatat că autoturismul figurează declarat furat, din data 14.11.2020”, transmite Poliţia de Frontieră.



Şoferul a declarat în faţa poliţiştilor că nu are calitatea de proprietar, el doar asigurând transportul autoturismului şi nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.



Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar autoturismul, un SUV pur electric, în valoare de 486.900 de lei (100.000 euro), a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor.

Citeşte şi:

VIDEO Le-a comis pe toate. Şofer băut şi fără permis a furat o maşină şi nici nu a oprit la un control al Poliţiei. Cum şi-a motivat gestul

FOTO Maşina unui angajat al SRI, furată, apoi incendiată. Anchetatorii nu exclud ca autoturismul să fi fost folosit în cazul bancomatelor din Otopeni