Cine sunt vinovaţi de moartea copilului strivit de plăci de beton, la Galaţi. Administratorul bazei sportive dă vina pe „ceasul rău”

Una dintre neregulile constatate este lipsa autorizaţiei de la Direcţia de Sănătate Publică. „Pentru organizarea acestui turneu de fotbal exista un protocol încheiat de organizatori şi Fundaţia Sportul gălăţean, însă competiţia nu avea autorizaţie din partea Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi“, a declarat agent-şef principal Ciprian Teodor Stoica.

În plus, antrenorul copilului susţine că administratorul bazei sportive este cel care le-a sugerat copiilor să-şi facă nevoile după gard.

„Copiii erau în pauză, au cerut voie la toaletă. Atunci am întrebat organizatorul. Unde să meargă copiii la toaletă? A spus să se ducă după gard. Eu am rămas cu ceilalţi copii, iar David şi alţi copii au trecut prin spatele meu. Nici nu ştiu cum au văzut gaura aia pentru că era după o plasă. Eu nici nu am văzut-o. Au mai trecut alţi doi copii prin acea gaură din gard înainte ca acesta să cadă. Am văzut că administratorul îşi schimbă declaraţia, dar copiii sunt martori. Ei au auzit totul şi au mărturisit la poliţie”, spune Ovidiu Mangu, antrenorul echipei din Bârlad.

Administratorul bazei sportive dă vina pe „ceasul rău”

„Sâmbăta şi duminica sunt jocuri amicale între copii. Ce insinuează alţii, este treaba lor. Eu spun sincer că ceasul rău l-a chemat acolo. Este un gard de patru plăci betonate, care se mişcă din cauza erodării terenului. Este posibil ca, totuşi, unii copii să fi dat cu piciorul în placa de beton. Acolo era un loc foarte strâmt şi ei au intrat prin gaura aia. Eu consider că ceasul rău l-a trimis acolo. Este o tragedie”, susţine Gelu Popescu, administratorul bazei sportive.

David avea 10 ani şi era singur la părinţi. El a murit după ce două plăci de beton, de peste 150 de kilograme, din gardul care împrejmuia stadionul s-au prăbuşit peste el. Leziunile suferite au fost extrem de grave, iar copilul nu a mai avut, din păcate, nicio şansă de supravieţuire.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru găsirea vinovaţilor.