Mini excursie pe plantaţia de pepeni. Culegi şi plăteşti 30 de bani/kg

O vrânceancă aflată în trecere prin satul buzoian Florica a cumpărat mai mulţi pepeni, foarte gustoşi, la un preţ derizoriu, plătind doar 30 de bani/kg.

Femeia spune că producătorul a avut o recoltă cum nu s-a mai văzut şi riscă să rămână cu pepenii neculeşi pe tarla, întrucât nu mai sunt doritori iar magazinele sunt pline.

Din acest motiv, producărorul organizează sâmbăta aceasta şi duminică o zi a porţilor deschise, în care oricine poate merge pe plantaţia cu pepeni şi îşi poate alege orice produs doreşte, la preţul amintit.

Vrânceanca a povestit experienţa sa pe pagina de Facebook şi oferă şi informaţii despre soiul de pepeni cumpăraţi de ea, amintind şi despre legumele care pot fi cumărate de la fermier, cu preţuri fără competiţie.

"Acest pepene uriaş pot spune că l am luat aproape gratis. Nu din piaţă şi nici de la vreun prieten generos.

L am luat direct de pe tarlaua producătorului. Am plecat cu vreo 30 de bucăţi în total, pe care am plătit doar 0.30 ron per kg!! Situaţia e în felul următor: producătorul are o recoltă foarte mare, deoarece cele două producţii anuale s-au suprapus. Magazinele sunt pline şi uite aşa, zeci şi sute de pepeni zemoşi şi aromaţi stau pe pământ, neculeşi... Pepenii acestui producător sunt din soiul Crimson Sweet, varietate care a fost creată în 1963 şi a primit numele (literalmente - „Raspberry Sweet”) datorită pulpei sale deosebit de dulci şi fragede.

Bine de ştiut!

Producătorul organizează în acest weekend o acţiune de "cules & vânzare"! Cei care îşi doresc să plece cu unul, doi, zece, sau 100 de pepeni este binevenit să şi-i aleagă şi să şi-i culeagă.

Preţul este de doar 0.30 ron bani per kg!! Locaţia este în Buzău ( da, cam departe de Focşani), în comună Florica. Dacă aveţi prieteni, rude sau amici buzoieni îndemnaţi-i călduros să facă o mini excursie pe plantaţia de pepeni, să culeagă cât pot şi cât vor. Pepenii pot deveni nişte murături delicioase, mai ales dacă soiul este bun şi reţeta testată.

Dar partea bună de acum urmează!

Pepenii sunt doar o parte din ceea ce vă poate oferi acest producător. Găsiţi aici roşii, ardeii sau vinete, crescute cât mai natural, la preţuri de superoferta! Roşii româneşti la preţ de 1,5 ron! Doar atât plăteşti şi primeşti roşii proaspete şi mai ales, pline de gust. Spre deosebire de roşiile din marketuri sau chiar cele din piaţă, unde preţurile sunt de câteva ori mai mari, aici ai intradevar dovada calităţii oferite de un producător românesc, la un preţ de nerefuzat.

Gândiţi-vă bine! Munca şi timpul vostru cântăresc aici cel mai mult, pentru că produsele vă sunt dăruite aproape pe gratis.

Pe scurt, vorbim de cea mai bună variantă de aprovizionarea toamna - iarna cu produse locale şi de calitate. Iar toată aprovizionarea se poate face la preţuri de câteva ori mai mici decât cele din piaţă!

Relaţii puteţi obţine la nr. telefon: 0763 682 577. Poţi suna chiar acum pentru a face o comandă de legume. Tot ce trebuie să faci este să vii la data şi ora fixate, să achiţi contravaloarea şi să pleci cu ele acasă. Simplu şi uşor. Programează-ţi o mini excursie până la Florica, Buzău şi bucură-te de produse româneşti la preţuri de producător. Merită!!