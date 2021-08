Funcţia de prim-vicepreşedinte PNL Vrancea rămâne în familie. „Draga mea soţie, îţi doresc multă sănătate”

Alegerile în cadrul filialei judeţene Vrancea a Partidului Naţional Liberal, desfăşurate duminică, în prezenţa preşedintelui PNL Ludovic Orban, au consemnat şi un moment de predare de ştafetă la conducerea PNL, la nivel de prim-vicepreşedinte.

Cel care a deţinut în ultimii patru ani cea de a doua funcţie ca putere în partid, Pompiliu Stroe Norocel, nu s-a mai aflat pe lista de candidaţi.

În schimb, poziţia deţinută de fostul secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne în Guvernul Orban a fost râvnită şi câştigată, fără contracandidat, de soţia sa, Maria Stroe, care este primarul comunei Suraia.

„Astăzi în prezenţa colegilor liberali, îmi predau mandatul de prim-vicepreşedinte al PNL filiala Vrancea. Fiind o zi specială vreau să mulţumesc fiecărui coleg liberal pentru activitatea depusă, pentru faptul că împreună am reuşit să producem "Schimbarea Politică" în Vrancea. Sunt în aceeaşi măsură mândru şi recunoscător că am făcut parte din echipa liberală a judeţului Vrancea atât din postura de prim-vicepreşedinte, director de campanie etc, dar mai ales sunt bucuros că am putut să-mi aduc aportul la acest pas atât de mult aşteptat în Vrancea! Pentru că astăzi este o sărbătoare liberală, în care eu cred, mă voi opri aici în a critica chiar şi constructiv, dar vreau să menţionez că predau acest mandat putând privi în ochi fiecare coleg.…Pentru că: echilibrul, cumpătarea, corectitudinea, dialogul, dorinţa de implicare, de a construi durabil, sunt parte din cele ce nu trebuie să ne lipsească şi pentru că ştiu că aceste calităţi te vor însoţi în mandatul de prim-vicepreşedinte al filialei PNL Vrancea, draga mea soţie, îţi doresc doar multă sănătate. Al tău ...Norocel-Pompiliu Stroe”, a transmis fostul prim-vicepreşedinte.



La rândul său, soţia sa a spus în discursul său că va aduce un plus pentru PNL Vrancea. „Candidez pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al organizaţiei PNL Vrancea şi vă asigur că veţi găsi în mine un partener corect, sincer, implicat, cu multă putere de muncă. Este evident că este loc de femei în politică. Noi femeile avem o putere nebănuită, care va aduce un plus PNL”, a menţionat Maria Stroe.

