FOTO ”Maria, Regina României”, film premiat la Cannes, rulează din 8 noiembrie şi la Focşani. Rolul principal îl deţine o absolventă a Colegiului "Unirea"

Începând cu 8 noiembrie, filmul ”Mariei, Regina României” va rula în Focşani, la Happy Cinema. Pe 9 noiembrie filmul va rula şi la Cinematograful Balada.

Rolul principal în acest film îl deţine Roxana Lupu, o focşăneancă stabilită de mai mulţi ani în Marea Britanie, la Londra.

Potrivit cv-ului său, Roxana şi-a făcut studiile gimnaziale la Şcoala „Ştefan cel Mare“ apoi a intrat la Liceul „Unirea“, la ştiinţe sociale. „Am oscilat între câteva facultăţi în momentul admiterii, fiind la fel de pasionată de geografie, sociologie şi limbi străine. Aşa că am dat la toate cele trei facultăţi în Bucureşti, dar şi în Cluj. Şi am luat examenele. Dar am decis să ramân la Ştiinţe Sociale în Cluj la Universitatea Babeş Bolyai”, a declarat tânăra, în vară, pentru Adevărul.

Pelicula, bazată pe fapte reale, prezintă drumul anevoios, plin de încercări al unei Regine aflată într-o luptă dură cu cei mai importanţi lideri ai lumii, pentru împlinirea unui mare vis: România Unită. Conferinţa de pace de la Paris, 1919. Un an de cumpănă, ce a imprimat în inima unui popor urmele dureroase ale războiului.

Regizorul britanic, Alexis Sweet Cahill, a ştiut să construiască cu talent şi farmec, imaginea unei moment din istoria României prea puţin cunoscut, însă de o însemnătate covârşitoare pentru un popor aflat în pericol de a-şi pierde graniţele. Muzica, compusă de Giancarlo Russo şi interpretată de Orchestra Simfonică Naţională Radio din Bulgaria, costumele, decorurile, abordarea clară, obiectivă a unei perspective ce îmbină armonios evenimentele acelor vremuri tulburi, cu emoţia, fac din filmul ”Maria, Regina României”, tabloul autentic al unei ţări cufundate în conflicte şi intrigi politice.

”Citindu-i povestea vieţii, am ajuns să fiu extrem de pasionat de personalitatea Majestăţii Sale. Regina Maria a fost o femeie care a avut, cu siguranţă un parcurs presărat de intrigi, pasiune, iubiri, ce merită transpus pe marile ecrane. În scenariul primit de la producătorul Gabi Antal, se regăseşte doar o mică parte din viaţa Reginei, însă e una cu adevărat crucială. Un episod colosal din istoria României. Am simţit cât de important de povestit este acest capitol, mai ales pentru un public literalmente însetat de dorinţa de a afla cât mai multe poveşti despre Familia Regală”, mărturiseşte regizorul.

Filmul, o producţie Abis Studio, reprezintă rezultatul muncii unei echipe ce a strâns laolaltă peste 200 de profesionişti, mii de ore de filmare, locaţii refăcute (zone din Calea Victoriei, Gara de Nord, Gara din Lyon), decoruri, piese de mobilier (biroul Regelui şi al Reginei), respectându-se întocmai modelul original. Filmările au avut loc în România şi în Franţa şi au pus în valoare locaţii autentice, precum Palatul Cotroceni, Castelul Peleş, Quai d’Orsay din Paris.

Realizat după ideea lui Brigitte Drodtloff, alături de co-scenarista Maria-Denise Theodoru, scenariul a fost adaptat pentru marele ecran de Ioana Manea, alături de regizorul Alexis Sweet Cahill. Din distribuţie fac parte actori români, francezi şi englezi: Roxana Lupu (Regina Maria), Daniel Plier (Regele Ferdinand), Anghel Damian (Prinţul Carol al II-lea), Adrian Titieni (Ion I.C. Brătianu), Emil Măndănac (Prinţul Ştirbey), Ronald Chenery (Georges Clemenceau), Philippe Caroit (Contele de Saint-Aulaire), Richard Elfyn (Lloyd George), Patrick Drury (Woodrow Wilson).