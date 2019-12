FOTO Măicuţele catolice care educă copii indiferent de religie. „Noi nu facem deosebire, este o unitate ecumenică“

Câteva zeci de prichindei din Focşani, în marea lor majoritate ortodocşi, frecventează o grădiniţă particulară coordonată de două surori de caritate catolice.

Grădiniţa, care se numeşte Centrul Educativ şi de Asistenţă Socială “Maria-Ajutorul creştinilor”, este acreditată de Ministerul Educaţiei, astfel că programa de învăţământ este similară cu ceea ce învaţă copiii în restul unităţilor de învăţământ preşcolar din judeţ.

Unitatea de învăţământ este condusă de Măicuţele Rosalba şi Tereza, prima italiancă, cealaltă din judeţul Iaşi. Ambele au studii pedagogice în Italia şi oferă o educaţie aleasă micuţilor, care se bucură şi de condiţii excelente. Sora Rosalba şi-a început activitatea în acest domeniu în urmă cu 15 ani, după ce, între 1997 şi 2003, a desfăşurat acţiuni de voluntariat la Craiova, unde a avut grijă de bătrâni.

„Noi, măicuţele, avem o viaţă ca de soldat. Azi aici, mâine în altă parte, suntem acolo unde oamenii au nevoie de noi. Au fost şase ani deosebiţi la Craiova, unde am făcut activitate de misionariat în adevăratul sens al cuvântului. Am îngrijit bătrâni, persoane cu handicap. Ulterior, am venit la Focşani, unde cu sprijinul Congregaţiei Surorilor de Caritate “Don. F. Paolo Gravina” am cumpărat această casă, apoi un teren pe care s-a construit grădiniţa. Între timp, am învăţat şi limba română şi i-am dat drumul la treabă. Primim copii din toate confesiunile, am avut şi rromi, şi evrei, dar marea majoritate a copiilor sunt ortodocşi. Noi nu facem distincţie de religie aici, este o unitate ecumenică”, ne-a spus sora Rosalba, şefa grădiniţei.

Măicuţa Rosalba spune că unitatea pe care o conduce primeşte sistematic ajutor de la congregaţie, iar copiii sunt educaţi să aibă grijă de bătrâni, oferindu-le cu diferite ocazii pachete de mâncare. „Există o colaborare între familie şi grădiniţă, iar copiii cresc cu valori morale. De altfel, avem acum copii din seriile vechi care vin periodic să ne viziteze, că le e dor de noi, ceea ce mă face foarte fericită”, mai spune Rosalba.

Cealaltă soră catolică, Tereza, spune că a studiat pedagogia cinci ani în Italia, fiind specializată ca educatoare. „Sunt foarte fericită aici. Condiţiile sunt foarte bune, copiii au săli separate de joacă şi de odihnă, învăţăm împreună foarte multe lucruri noi, iar părinţii sunt mulţumiţi de actul educativ”, ne spune sora Tereza.

Ceea ce-i deosebeşte pe micuţii de la Centrul Educativ şi de Asistenţă Socială “Maria-Ajutorul creştinilor”de ceilalţi prichindei este uniforma pe care o poartă, fetele fiind îmbrăcate în şorţuleţe roz şi portocaliu, iar băieţii în albastru.

Grădiniţa are şi mai multe colaboratoare permanente, educatoare cu diplome obţinute la instituţiile de stat. Pentru confortul şi liniştea de a-şi şti copiii în siguranţă, părinţii plătesc doar contravaloarea hranei calde pentru micuţii care stau de dimineaţa până după amiaza la grădiniţă.