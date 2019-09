Cercul de informatică „Programare cu răbdare” se extinde şi la Adjud

Cercul de informatică „Programare cu răbdare” , care a devenit un adevărat fenomen pentru sute de tineri pasionaţi de IT şi de materiile STEM – Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie (Engineering) şi Matematică, va fi prezent din noul an şcolar şi în municipiul Adjud.

Profesorul care a declanşat acest fenomen local este Bogdan Pătruţ, lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi dorinţa acestuia a fost de a atrage tineri spre tehnologie şi domeniul IT nu numai din oraşul Bacău, ci şi în judeţele învecinate.

Astfel, recent s-a semnat un protocol de colaborare intre Asociatia EduSoft si Colegiul National „Emil Botta” din Adjud, privind înfiintarea unui centru zonal al cercului „Programare cu răbdare”.

Acesta este al treilea centru zonal, după cele din Bacău şi Tg. Ocna, la care vor participa elevii din liceul adjudean, dar pot participa şi elevi din zonele învecinate.

Cercul va fi condus de profesoarele Elena Vlad-Brînzoi şi Dana Diaconu.

Elevii se mai pot înscrie la cerc, pana pe 30 sept. 2019, pe site-ul https://programarecurabdare.ro/inscriere.

"Când am început să fac cercul de informatică Programare cu răbdare am constatat că, deşi informatica este cea mai atrăgătoare pe piaţa forţei de muncă, numărul de ore de informatică din şcoală este extrem de mic, iar materia predată nu este cu „sare şi piper”. Elevii sunt atraşi de diferite domenii ale informaticii (algoritmică, grafică, proiecte complexe, crearea de jocuri, web-design etc.) oir la doar 1-2 ore pe săptămână în şcoală elevii învaţă mult mai puţin acum decât când eram eu profesor de liceu, în anii ‘90”, ne-a mărturisit profesorul Pătruţ, care a înfiinţat Asociaţia EduSoft, ce promovează educaţia STEM.

Cercul de informatică a fost gândit iniţal pentru un număr de 20 de elevi, dar când a lansat invitaţia pe Facebook, în doar câteva zile s-au înscris 150 de elevi, astfel încât organizatorii le-au oferit sala de sport din Bacău, singurul loc suficient de încăpător pentru toţi.

