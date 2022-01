Alexandru Mironov, la împlinirea vârstei de 80 de ani, despre cele trei evenimente care au schimbat lumea VIDEO

Alexandru Mironov, cunoscut jurnalist de ştiinţă şi scriitor, a împlinit joi, 27 ianuarie, vârsta de 80 de ani.

Promotor al ştiinţei şi genului Science Fiction, Alexandru Mironov s-a născut la Vertiujeni, judeţul Soroca, astăzi Republica Moldova şi a fost ministru al Tineretului şi Sportului (1993-1996) şi secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (2000-2008).

Scriitorul şi-a aniversat ziua de naştere alături de colaboratorii săi cei mai apropiaţi şi a anunţat că revista "Ştiinţă &Tehnică" va apărea de acum sub egida Academiei Române.

„Sunt într-o situaţie pe care nu o pot califica decât ştiinţifico-fantastică. Dacă în urmă cu 30-40 de ani mi-ar fi spus cineva că voi vorbi la o aniversare în faţa unei săli în care se află un fost prim-ministru, câţiva foşti miniştri, scriitori de mare calitate care se află aici, nu aş fi putut să cred şi chiar e incredibil. În urmă cu multă vreme, la Craiova am început la un cenaclu şi la Radio Craiova un program de ştiinţă şi imaginaţie. Toată lumea a fost de părere că literatura, arta, muzica sunt şi pentru ingineri, şi pentru şurubarii de toate felurile şi invers, pentru că nu strică deloc ca lumea tehnicii să ducă şi să picure din ce face în partea cealaltă, pe celălalt loc al civilizaţiei. Iată că am pornit încet-încet, până la urmă "Ştiinţă şi Tehnică" s-a dovedit un vehicul foarte bun pentru aşa ceva, lumea a îmbrăţişat ideea aceasta, ceea ce înseamnă că era vremea să se întâmple”, a spus Alexandru Mironov la momentul aniversar.

Scriitorul a împărtăşit colaboratorilor apropiaţi şi care au fost cele mai importante trei evenimente ale secolului trecut, care au schimbat lumea.

„Cele mari întâmplări culturale ale părţii a doua din secolul XX au fost toate trei vii în ograda noastră. Au fost povestirile şi romanele lui Isaac Asimov, „Roboţii” şi „Fundaţia”, "Roboţii" ale căror legi le-a inventat el şi inginerii le-au luat în seamă, "Fundaţia", care e o fabulă dumnezeiască. Al doilea mare eveniment a fost Star Trek, unde la fiecare episod aveam un miliard de telespectatori. Vă daţi seama, un miliard de oameni care pleacă să schimbe lumea. Al treilea este foarte special, unul dintre savanţii adevăraţi, care a ştiut să spună poveşti, Carl Sagan. A scris „Cosmos”, a scris mai multe cărţi, a făcut chiar şi un serial, numai eu l-am dat la televiziune de trei ori. Căpătam aprobare şi îl mai dădeam odată şi încă o dată. Societatea noastră nu a avut contact în acele momente,cu exact aceste evenimente, dar restul lumii civilizate, da. Atunci când s-a ivit ocazia am spart geamurile şi am intrat cu domniile voastre, cu colaboratorii noştri, acolo unde se putea şi am ocupat toate tranşeele”, a spus la aniversarea sa Alexandru Mironov.

FOTO: Tortul personalizat de la ziua scriitorului



Alexandru Mironov a publicat 16 volume şi este autorul a circa 1.000 de articole cu caracter de popularizare a ştiinţei.

Ani de zile a desfăşurat o bogată activitate de popularizare a ştiinţei şi a „science fiction"-ului în cadrul Radiodifuziunii şi a Televiziunii Române, iar în ultimii ani colaborează cu Digi World, unde are o emisiune şi cu Radio România.

Vă mai recomandăm:

Dacă nu s-ar fi născut Alexandru Mironov ar fi trebuit să-l inventăm ca personaj de poveşti din viitor

Alexandru Mironov la Focşani: „Suntem o specie condamnată la eternitate”

Cum vrea cunoscutul scriitor de ştiinţă Alexandru Mironov să revoluţioneze învăţământul românesc. Trinomul gândit pentru a aduce şcoala la realităţile vieţii