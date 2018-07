FOTO Medicul urolog din Craiova care s-a plâns că n-are cu ce să opereze un pacient a fost suspendat din linia de gardă

Dr. Mugurel Riza a aflat vineri, 6 iulie, că nu mai are voie să facă gărzi. "Eu am venit la muncă, ştiam că sunt de gardă şi când am mers la recepţia SMRD ului să întreb dacă e vreo urgenţă, mi-au zis... ştiţi, domnule doctor, nu mai sunteţi de gardă. Nu mi-au adus personal la cunoştinţă că au luat această măsura. Nimeni nu mi-a dat nici o explicaţie. Am aflat de la colegi. Bineînţeles, am contestat aceasta măsură şi nu îi voi lăsa să-şi bată joc de mine pentru că le-am reproşat că nu ştiu să-şi facă treaba", a declarat dr. Mugurel Riza.

Conducerea Spitalului De Urgenţă Craiova a schimbat tot graficul de gărzi pentru secţia de urologie. "Am suspendat gărzile domnului doctor, este anchetat de Comisia de Etică şi vom vedea ce alte măsuri vom mai lua", a declarat dr. Alin Demetrian, managerul Spitalului.

Dr Mugur Riza este nemulţumit că de două luni, de când a început să facă gărzi, s-a izbit de aceeaşi problemă. Secţia de urologie nu are linie de gardă, blocul operator se închide după ora 15 .00, iar cazurile grave care necesită intervenţii chirurgicale merg într-o altă sală de operaţie. "Eu ştiu că aşa s-a procedat mereu şi toată lumea a acceptatasta, dar eu consider că nu este normal. Dacă vrem să salvăm oameni, iar eu asta vreau, trebuie să avem cu ce să îi salvăm", a declarat dr. Mugur Riza.

Medicul urolog a fost de gardă pe data de 3 iulie şi a spus că nu poate opera un pacient în blocul operator de urgenţă pentru că nu are două sonde urinare. După 5 ore de aşteptare, şeful Sectiei de urologie a venit de acasă, a adus sondele şi pacientul a putut fi operat. Managerul Spitalului a declarat în seara respectivă că pacientul nu ar reprezenta o urgenţă şi va demara o anchetă.

De-a lungul anilor, medicul Riza a fost în repetate rânduri cercetat de Comisia de Etică a Spitalului d Urgenţă Craiova. Cunoscut ca fiind un personaj excentric, urologul a fost acuzat inclusiv că ar fi lovit mai mulţi medici.