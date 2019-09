Veniturile incredibile ale arhiepiscopilor BOR. Controversatul Teodosie Petrescu ridică lunar mai mult decât preşedintele Iohannis

Declaraţia de avere a fost depusă de arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, în luna iunie 2019 şi este postată pe site-ul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Prelatul are obligaţia de a depune declaraţia de avere deoarece ocupă funcţia de director al Şcolii Doctorale de Teologie în cadrul acestei universităţi.



Faţă de anul 2018, declaraţia de anul acesta (care priveşte anul financiar 2018) aduce schimbări radicale în averea arhiepiscopului. Astfel, la capitolul „terenuri”, Teodosie a menţionat un teren intravilan de 700 de metri pătraţi deţinut în localitatea Techirghiol. Ar fi dobândit acest bun imobil în anul 2014, în urma unei donaţii. Cu toate acestea, arhiepiscopul nu a menţionat terenul în declaraţia de avere depusă în anul 2018.



Un alt teren, de 2,6 hectare, îl are în proprietate la Vatra Dornei, zona unde s-a născut şi unde a ridicat un Complex Monahal ce cuprinde o bază de tratament, hotel, o casă a pelerinului şi o mânăstire. Terenul ar avea destinaţia „păşune”, iar anul dobândirii nu este trecut în document.



La capitolul „conturi şi depozite bancare”, arhiepiscopul Tomisului a declarat că are în două conturi 117.000 de lei.



Şi la capitolul „debite”, Teodosie Petrescu mărturiseşte că s-a împrumutat de la două bănci cu suma de 144.000 de euro. Când au fost făcute aceste împrumuturi şi care este perioada de rambursare rămâne o taină, deoarece titularul declaraţiei de avere nu a mai consemnat alte detalii.





Atât datoriile, cât şi creditele, nu apar în declaraţia de anul trecut, ceea ce presupune că acestea au fost dobândite în cadrul anului fiscal 2018 si declarate abia acum, sau că titularul declaraţiei a completat formularul omiţând aceste date.



Ultimul capitol, cel al „veniturilor”, arată cât de bogat este un arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Române. În primul rând, pentru funcţia sa clericală, Teodosie încasează anual de la stat suma de 161.064 de lei, de la Universitatea „Ovidius” încasează pentru funcţia de profesor suma de 104.581 de lei anual, iar pentru că este şi director al Şcolii Doctorale, prelatul mai primeşte 26.503 lei anual. Per total, arhiepiscopul a încasat în 2018 suma de 292.148 de lei, ceea ce reprezintă un venit lunar de 24.345 de lei. În aceeaşi perioadă, preşedintele Klaus Ioannis a încasat 165.100 de lei anual.

Cu toate veniturile cumulate, Teodosie a băgat în buzunar mai mulţi bani decât patriarhul Daniel, cel care a primit de la stat suma de 287.000 de lei într-un an.

Faţă de declaraţia de avere precedentă, veniturile lui Teodosie Petrescu au crescut substanţial. Astfel, salariul de arhiepiscop a crescut de la 114.372 de lei anual la 161.064 de lei, iar cel de profesor universitar a ajuns de la 95.837 de lei anual la 104.581 de lei.



La intrarea în monahism, călugării (din rândul cărora provin şi ierarhii), depun mai multe voturi monahale, printre care şi cel al sărăciei de bunăvoie.

