Un comisar acuză: Cine este de vină că SAS nu are un lunetist? Politicienii nu sunt interesaţi de o Poliţie bine echipată şi instruită

Comisarul Zelca Vasile este liderul de sindicat al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) Constanţa. Acesta a scris pe contul său de Facebook o serie întreagă de explicaţii referitoare la modul în care Poliţia este dotată şi antrenată. Totodată, comisarul vorbeşte şi despre influenţa politicului şi interesele politicienilor în a avea o Poliţie „sac de box” a societăţii.

Postarea liderului de sindicat pleacă de la evenimentul petrecut în urmă cu două zile la Oneşti, unde un bărbat a luat ostateci doi muncitori şi după câteva ore i-a omorât.

Vă prezentăm în continuare întrega postare a comisarului Vasile Zelca:

„Poliţia Română este sacul de box în care s-a lovit, se loveşte şi se va lovi, atât timp cât lucrurile nu se vor limpezi de către legiuitor. Iar această limpezire nu se va întâmpla niciodată, pentru că politicului îi convine de minune această situaţie: să aibe populaţia o ţintă falsă pe care să-şi verse furiile acumulate în timp, să se abată atenţia de la agenda publică a politicienilor sau să se schimbe agenda publică.

Cine este de vină pentru lipsa unei proceduri clare de acţiune în astfel de situaţii? Cine este de vină pentru faptul că SAS nu are în componenţă o funcţie sau chiar două de lunetist? Există în dotarea SAS armă semiautomată cu lunetă? Se fac şedinţe de pregătire pentru gestionarea unor astfel de situaţii? Se organizează trageri cu poliţiştii SAS pentru astfel de situaţii? Ştiaţi că de ani buni, poliţiştii nu mai execută trageri decât la ţintă obişnuită? Unde sunt tragerile specifice? Ţintă tip "infractor şi ostatic", " anvelopă", tragerea din mers, tragerea în serii de 1, 2 şi apoi 3 cartuşe? Şi câte or mai fi?

De ce nu avem aşa ceva? Vă spun eu de ce:



Pentru că politicienii doresc „economii” la buget. Pentru că politicienii nu au fost, nu sunt şi nu vor fi interesaţi niciodată de o Poliţie bine plătită, echipată, instruită şi protejată. Pentru că politicienii nu vor asigura niciodată un suport legislativ curat şi clar pentru modul de acţiune în asemenea situaţii. Pentru că politicienilor le vine mănuşă o astfel de tragedie care schimbă agenda publică şi, în timp ce vânează vinovaţii fără vină, ei îşi văd mai departe de interesele lor meschine.

Vă garantez că indiferent de deznodământ, Poliţia ar fi fost aceeaşi victimă. dacă poliţiştii l-ar fi eliminat pe ucigaş, s-ar fi vorbit acum de abuz de putere de „lejeritatea”uzului de armă, de lipsa de tact şi acţiune a Poliţiei care s-a grăbit să ucidă un om „nu chiar atât de vinovat” încât să merite împuşcarea.



Sunt convins că în următoarele zile vom vedea căderile de capete mult dorite de "popor". Problema este că aceste căderi de capete nu vor rezolva problema care a generat această tragedie: lipsa echipamentelor, lipsa lunetistul, lipsa legislaţiei, lipsa procedurilor clare de acţiune. Şi, data viitoare, politicienii vor ţipa din nou şi vor arata către poliţişti, populaţia, victimă a manipulării, va cere un nou cap de "Moţoc", istoria repetandu-se probabil cu alţi morţi nevinovaţi.

În fine, noi poliţiştii, indiferent de părerea "specialiştilor" vom încerca să ne facem treaba aşa cum putem cu actuala echipare, dotare, legislaţie şi nu în ultimul rând presiune asupra noastră. Am acceptat că de la începutul şi până la sfârşitul carierei vom fi supuşi oprobiului public în astfel de situaţii. Aşa cum şi acum vom suporta criticile, acuzaţiile, înjurăturile, blamările......

Facem un exerciţiu de memorie?

Eu nu am văzut că poliţia franceză să fie mazilită în urma evenimentelor cu luări de ostatici din ultimul timp.

În Spania nu am văzut mazilirea în urma atentatelor teroriste din ultimii ani.

În SUA nu am văzut mazilirea în urma asasinărilor colective din ultimii ani din şcoli, centre comerciale, Las Vegas.

Acolo se iese în conferinţă de presă imediat şi se explică situaţia. Bineînţeles că se fac verificări de către specialişti, se trag concluziile şi dacă se identifică greşeli colective, individuale, vicii de procedură, etc., acestea se corectează pentru ca pe viitor, să nu se mai confrunte cu aşa ceva, sau măcar să se diminueze nivelul tragediei.

La noi nu se va întâmpla aşa ceva niciodată în viitorul apropiat sau mediu. Pentru că impotenţa politicului, interesul acestuia pentru haos, primează în faţa educaţiei civice şi a interesului binelui general.”

Citeşte şi:

Psihiatru, despre criminalul de la Oneşti: „Statul ar fi trebuit să-l protejeze inclusiv pe el, prin instrumente care să-i ofere, în al 13-lea ceas, o scară înapoi pe pământ“

Godină despre scandalul Oneşti: „Anul trecut, ca poliţist la SAS, am tras în poligon de patru ori, şi unii visează sniper şi rapel din elicopter”