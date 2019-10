Tineretul PSD se dezice de liderul Gabriel Petrea, care a votat împotriva Guvernului Dăncilă: „Nu ne mai reprezintă. Ştiam că nu va vota moţiunea“

Tineretul de la PSD Constanţa a transmis un comunicat de presă, reacţie la votul lui Gabriel Petrea, şeful organizaţiei TSD.

La şedinţa din Parlament de joi, 10 octombrie, unde s-a decis soarta moţiunii de cenzură la adresa Guvernului Viorica Dăncilă, Gabriel Petrea a votat pentru schimbarea cabinetului.

Comunicatul este semnat de preşedintele TSD Constanţa, Nicu Roşu:

„Gabriel Petrea nu ne mai reprezintă pe noi, tinerii social democraţi constănţeni! Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Ştiam că el nu va vota moţiunea.

Este păcat de tot efortul nostru depus în campaniile electorale, şi nu numai. Cel mai urât lucru este să votezi împotriva partidului pentru care am muncit cu toţii!“

În urmă cu câteva zile, Gabriel Petrea a fost la Constanţa, pentru a asista la alegerile conducerii TSD Constanţa.

„Tinerii PSD trec prin momente dificile, în care toată lumea ne arată cu degetul: că nimeni nu mai votează PSD din generaţia noastră. Eu m-am încăpăţânat să intru în PSD pentru nişte oameni şi pentru nişte valori. Întotdeauna am fost motivat să-mi implementez proiectele. Alături de PSD am reuşit să luăm cele mai bune măsuri pentru tineri, din păcate nu am reuşit să le comunicăm”, a declarat atunci Gabriel Petrea.

Alături de Gabriel Petrea, liderul tineretului PSD, au votat pentru moţiune şi parlamentarii PSD Mihăiţă Găină şi Sorin Bota. Aceştia au semnat moţiunea de cenzură şi au votat-o în plen. Mihăiţă Găină este finul ministrului Agriculturii, Petre Daea, care a afirmat dimineaţă despre acesta că nu va vota.

Moţiunea de cenzură a Opoziţiei a trecut, cu 238 de voturi favorabile, 5 fiind peste limita majorităţii. PSD pierde astfel Puterea după 7 ani şi jumătate de guvernare, cu o scurtă pauză – Cabinetul Cioloş.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că pleacă „cu datoria împlinită” şi că guvernul va rămâne în istorie drept „un guvern bun”. Totodată, premierul a afirmat că e sigură că va ajunge în turul doi la alegerile prezidenţiale.

Guvernul Dăncilă a căzut, însă va mai rămâne la Palatul Victoria, ca interimar, până la instalarea unui nou guvern. Mingea e în terenul preşedintelui Klaus Iohannis, care va chema zilele viitoare partidele la Cotroceni. Şeful statului are trei variante la îndemână.

