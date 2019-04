Protecţia Consumatorului: Discriminare între peştele românesc şi cel din import. De ce sunt condiţii diferite în comerţ

Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa a demarat în această săptămână o acţiune care vizează comerţul cu „peşte proaspăt“ din import, al marilor lanţuri de magazine.

Horia Constantinescu, şeful OPC Constanţa, afirmă că a decis reevaluarea comerţului cu acest tip de produse, plecând de la regulile impuse pescarilor români prin legislaţie şi de la principiile europene ale comerţului în general, care prevede egalitatea de şanse pentru toate statele membre şi automat pentru operatorii economici. Constantinescu spune că a constatat o discrepanţă majoră de abordare, parcurgând atât regulamentele europene, cât şi legislaţia română.

Astfel peştele şi produsele obţinute prin tranşarea acestuia au, în România, un termen de consum de 48-72 de ore de la momentul pescuirii, în schimb, acelaşi tip de produs, dar din import are termene de la 5 la 21 de zile, de la ambalare.

„Diferenţa de calitate este notabilă şi au fost cazuri în care am depistat peşte putrezit, dar conform etichetei, încă în termen! Consider, din respect pentru consumatorul român, că are dreptul la produse de calitate şi are dreptul la peşte cu adevărat proaspăt, motiv pentru care s-au dispus măsuri de retragere de la comercializare a întregii cantităţi ce depăşeşte cele 72 de ore de la pescuire/capturare. Nu suntem pelicanii Europei şi, mai mult, pescarul şi peştele autohton au dreptul la şanse egale!“, spune şeful OPC Constanţa.

Peşte stricat la vânzare în marile magazine Sursa OPC Constanţa

Acest tip de peşte a fost găsit la toate hipermarketurile. Cantităţile finale şi valoarea sancţiunilor vor fi comunicate vineri, 12 aprilie.

„Trebuie reţinut că procedurile lor interne prevăd tot 72 de ore pentru peştele din acvariile proprii, procesat în regim propriu. Un păstrăv pescuit în România are, conform normelor în vigoare, 72 de ore termenul de durabilitate minimal, iar păstrăvul din import poate avea până la 15 zile.

Peştele, conform etichetei, se afla în interiorul acestui termen, dar totuşi prezenta urme de putrefacţie, ceea ce confirmă faptul că nu se poate stabili un alt termen decât cel de 72 de ore. Inclusiv regulamentele europene vorbesc de o evaluare organoleptică a peştelui în niciun caz de stabilirea unui termen fix.

La restaurantele de profil avem toţi obiceiul să întrebăm care este peştele proaspăt servit şi nu întrebăm dacă au peşte de 15-20 de zile, dar în termen. Soluţia cred că va fi ori să aducem din import peşte viu, aşa cum deja avem în acvariile unora dintre retaileri, sau să avem peşte congelat rapid ale cărui proprietăţi se păstrează. Dacă ne dorim produse româneşti la raft a căror trasabilitate este mai uşor de stabilit, atunci trebuie să oferim şanse egale“, a precizat Constantinescu.

