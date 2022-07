Plaja pe cearşaf încinge spiritele şi intră în atenţia autorităţilor. „Sunt puşi să stea în spatele şezlongurilor”

Pe o plajă exclusivistă din Mamaia Nord, turiştii trebuie să plătească 200 de lei pentru a-şi pune cearşaful în faţa primului rând de şezlonguri. Măsura a fost luată, spun cei de la Complexul Marina Surf, pentru a-i descuraja pe cei care vor să vină din afara complexului cu cearşaful şi să-i deranjeze pe clienţii lor exclusivişti.

Administraţia Bazinală de Apă-Dobrogea Litoral (ABADL) a făcut două controale pe această plajă şi a ajuns la concluzia că operatorul economic nu încalcă contractul de închiriere a plajei sau vreo altă lege. „Ei acolo, nu sunt avocatul lor, instituie taxa asta pe culoarul care trebuie să fie liber, în faţa apei, pentru urgenţe. Au pus acel tarif pentru că cei cu cearşaful se puneau exact în zona aceea. Aşa va rămâne liberă. Îi descurajează”, spune Hristu Uzun, directorul ABADL.

În acelaşi timp, viceprimarul oraşului Năvodari, Costel Dumitraşcu, a transmis Ministerului Turismului o adresă prin care solicită verificarea plajelor din Mamaia Nord pentru a vedea dacă operatorii privaţi respectă procentul de 30% de plaje care trebuie să fie libere pentru cei care doresc să stea cu prosopul sau cearşaful.

„Avem din ce în ce mai multe reclamaţii din partea oamenilor care spun că în diferite zone ale litoralul nu se respectă cei 30% (sunt puşi în spatele şezlongurilor să facă plajă cu prosopul sau nu se face curăţenie în zonele libere). Cei care au cel mai mult de suferit sunt localnicii, care nu stau o zi întreagă la şezlong. Primăria nu are atribuţii în domeniul acesta, dar putem oferi sprijinul nostru Ministerului Turismului, prin Poliţia Locală, dacă ei nu au destui oameni”, spune viceprimarul.

„I-am cerut să-mi arate contractul”

O turistă care a vizitat Mamaia în urmă cu două săptămâni povesteşte ce s-a întâmplat când a mers pe o plajă şi şi-a aşezat cearşaful în apropierea apei, dar şi a şezlongurilor. „Au venit, mai întâi, doi tineri să-mi spună ca nu am voie că e plajă privata. Le-am spus că vreau să văd contractul. După un sfert de oră, a venit un alt domn care mi-a spus ca nu am voie. I-am cerut să-mi arate contractul unde scrie că şezlongurile trebuie să fie până în apă sau că nu am voie să stau acolo”. Ea îi îndeamnă pe turişti să se informeze în legătură cu drepturile pe care le au şi să nu cedeze în faţa persoanelor care vin să-i intimideze.

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a anunţat că sunt echipe care fac verificări în teren. El consideră că tariful de 200 de lei pentru cearşaf, impus de un operator din Mamaia Nord, este de neacceptat, iar această iniţiativă este una nefericită deoarece descurajează o activitate turistică.

„Cu 10 euro îmi iau umbrelă şi şezlong in Italia. Mi se pare incredibil că cineva are curaj să ceară aşa preţuri nesimţite în România”, scrie un turist pe o reţea socială. „Nu-i nimic, mergem în Grecia, acolo sunt alţi oameni, care ştiu să facă turism”, scrie o altă persoană.

