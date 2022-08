Operaţiuni de salvare a turiştilor care ignoră steagul roşu şi intră în mare, filmate de un salvamar. „Îl pierdem pe Dominic. Nu mai lăsaţi copii”

Pe contul de Tik Tok bocanilacristi2 au fost publicate mai multe imagini care arată ce se petrece cu adevărat în timpul unei operaţiuni de salvare de la înec.

Într-unul dintre videoclipuri realizate se pare cu ajutorul unui cemere GoPro, salvamarii merg în larg pentru a ajuta la salvarea unui copil, pe nume Dominic.

Bărbaţii se urcă pe un jet-ski şi pornesc către locul unde se afla micuţul, reuşind să ajungă în timp util la el.

„Ţinei-vă bine, prindeţi-vă de saulă! Ţine copilul. Lasă (şi) ce dacă plânge”, îi îndeamnă salvamarul, care conduce întreaga operaţiune, pe cei aflaţi în apă. Apoi el strigă la colegul său aflat în spate pentru a cere acordul să pornească.

La scurt timp însă se pare că au fost apropae de a-l scăpa înapoi în marea învolburată pe micuţul vizibil speriat.

„Ţine-te copile. Hai Dominic! Îl pierdem pe Dominic”, strigă salvamarul.

Din fericire, salvamarii reuşesc să-l ducă cu bine la mal.

Bărbatul merge să se asigure încă o dată dacă nu cumva mai e cineva în apă, apoi se întoarce şi el pe plajă.

Şi cu toate că ceilalaţi turişti au văzut întreaga operaţiune de salvare, şi steagul roşu este arborat, ei nu ascultă îndemnul salvamarilor şi îşi pun viaţa în pericol.

Videoclipul poate fi urmărit AICI

Într-un alt videoclip postat pe acelaşi canal, salvamarii pot fi văzuţi cum îşi riscă viaţa la o altă misiune grea de salvare a unui bărbat de la înec.

Apoi ei îi îndeamnă pe copii să iasă afară din mare, şi pe adulţii ce îi însoţesc să nu îi mai lase să intre în apă.

„Ieşi-ţi mă copii afară. Nu mai lăsaţi copii. Bă copii, afară! Afară cu voi! Uite-i mă!, strigă salvamarul ce înregistra aceste cadre, la rândul lui epuizat, tuşind după ce probabil a înghiţit apă.

Salvamarul merge apoi la persoana pe care tocmai o adusese la mal şi verifică dacă are nevoie de primul ajutor.

„Nu mai intraţi. Am pus galben. Am pus roşu. Am pus de toate. Am zis şi cu megafonul, cu portavocea. Înţelege-ţi oameni buni. O fracţiune de secundă...”, îi îndemnă acesta pe turiştii adunaţi în jurul său, printre care se aflau şi copii.

Videoclipul poate fi urmărit AICI

Ministerul de Interne a făcut un apel , luni seară, la turiştii de pe litoral să respecte indicaţiile salvamarilor pentru a nu-şi mai pune viaţa în pericol. Turiştii au intrat în apă luni, deşi era arborat steagul roşu. Un salvamar şi doi turişti au s-au înecat.

De altfel atunci când steagul roşu este arborat, nimeni nu are voie să intre în apă, nici măcar salvamarii.

„Salvamarul nu avea voie să intre în apă când era steag roşu. Steagul roşu este şi pentru salvamar, nu doar pentru turişti. Intrăm în apă din cauza presiunii plajei. Vrând, nevrând, intrăm în apă şi ne punem viaţa în pericol”, a afirmat Vasile Borteş, şeful salvamarilor din sudul litoralului.

Totodată cei care ignoră recomandările salvamarilor nu păţesc nimic.

De ani buni, salvamarii cer introducerea unor amenzi pentru turiştii inconştienţi, aşa cum se întâmplă în alte ţări. Anual, în Europa, decedau zeci de mii de persoane prin înec, iar în unele ţări autorităţile au luat măsuri. În Spania, de exemplu, pentru nerespectarea indicaţiilor salvamarului, sancţiunile pot ajunge până la 750 de euro, iar după ce acestea au fost introduse, numărul turiştilor decedaţi pe litoral s-a înjumătăţit. Franţa, Belgia şi Portugalia au urmat exemplul şi au amenzi cuprinse între 11 şi 250 de euro.