Marco Katz, despre demiterea lui Octav Bjoza: „Este pentru prima dată când este îndepărtat un funcţionar public care promovează discursul antisemit“

Iată comunicatul trimis de Maximillian Marco Katz, director fondator MCA Romania şi vicepresedinte Asociatia Sionista din Romania

„De-a lungul timpului, cei care au negat existenta Holocaustului au adoptat idea unor dispute “intelectuale” bazate pe “cercetari istorice si stiintifice” menite sa puna sub semnul intrebarii numarul Victimelor Holocaustului, numar care deja a fost stabilit pe baza documentelor emise de regimul Nazist.

Trecutul arata ca orice discutie, “civilizata” sau nu, legata de numarul Victimelor Holocaustului s-a incheiat, intotdeauna, cu marginalizarea si negarea tragediei traiata de evrei si de romi in Europa “civilizata” a secolului XX.

Ca atare, modul in care, in comunicatul semnat de dl Octav Bjoza, s-a facut referire la Holocaust si la numarul Victimelor Holocaustului, este specific fenomenului de negare a genocidului si a suferintei cauzate de Miscarea Legionara si de regimul Maresalului Ion Antonescu in timpul celui de al doilea razboi mondial.

Nu este prima data cand, in ultimii 30 de ani, esenta Holocaustului este negata prin diferite si inedite declaratii si afirmatii emise de persoane investite cu functii publice. Nu este prima data cand Holocaustul este aruncat in derizoriu prin perpetuarea teoriei conform careia evreii sunt vinovati de stabilirea regimului comunist (criminal) in Romania. Nu este prima data cand toate aceste elemente specifice antisemitismului, sunt manipulate, in mod grosolan, in jocurile politice.

Dar este prima data cand Prim Ministrul Romaniei, in acest caz, dl. Florin Catu, a reactionat prompt, adoptand o masura justa: indepartarea dintr-o institutie de stat a unui functionar public care promoveaza, intr-o forma sau alta, discursul negationist si antisemit.

Masura mai sus mentionata este iesita din comun, mai ales cand in 2014, Preşedinte AFDPR, dl. Octav Bjoza, a fost decorat de Presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler.

Pe fondul lipsei de reactie in astfel de situatii, care au marcat toate perioadele de guvernare, din 1989 si pana in prezent, atitudinea curajoasa a dlui Prim Ministru Florin Catu trebuie si merita sa fie remarcata, evidentiata, sustinuta si apreciata“.

Fostul deţinut politic Octav Bjoza, de 82 de ani, a fost demis luni de premierul Florin Cîţu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Demiterea lui Octav Bjoza vine după ce, la finalul săptămânii trecute, fostul deţinut politic critica, într-un comunicat de presă, faptul că în Parlament au fost excluse de la beneficiile legii 232/2020 persoanele condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii şi cele în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiii acestora.

Octav Bjoza a fost primul deţinut politic decorat de preşedintele Klaus Iohannis. În timp ce era student al Facultăţii de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi a fost arestat pentru că făcea parte din „Garda Tineretului Român“, o organizaţie cu opinii liberale şi deschisă spre Occident.

La 10 octombrie 1958, Tribunalul Militar Braşov l-a condamnat la 15 de ani de muncă silnică. Octav Bjoza a fost mutat succesiv în 14 locuri de detenţie: Securitatea din Iaşi, Uranus şi Braşov, în închisorile Codlea, Gherla, Jilava, Văcăreşti şi Brăila şi în lagărele de muncă de la Stoieneşti, Periprava şi Grindu. A fost deportat şi în Deltă, unde a muncit la recoltarea stufului. A fost eliberat în 1962, însă a fost urmărit de Securitate până la căderea regimului.