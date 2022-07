Hotel celebru redeschis pentru o seară: spectacol de lumini şi umbre în edificul superb de la malul mării

One Night Gallery, prima galerie de new media art din România, redeschide publicului Hotelul Intim din Constanţa, sâmbătă, 30 iulie, începând cu ora 21.00.

În cadrul One Night Gallery, pe 30 iulie, clădirea se va transforma într-o galerie de new media art, un spaţiu al explorării, jocului şi interacţiunii, datorită instalaţiilor de artă create de artiştii acestei ediţii, Les Ateliers Nomad. Printre acestea, se numără: show de video mapping interactiv pe faţada clădirii şi un live performance, care va îmbina dansul contemporan şi new media art; VR journey, o experienţă de realitate virtuală; DJ hotspot şi Interactive Lightroom, un spectacol coregrafiat de lumini, amplificate de glo; Smoke Projection Tensions: o instalaţie de lumini şi fum, cu proiecţii volumetrice; Frames: tablouri ce prind viaţă prin animaţii 3D.

Accesul la expoziţie se va face în grupuri de 80 de persoane. Vizitatorii vor putea interacţiona cu instalaţiile expuse, care se desfăşoară pe cele trei etaje, putând să exploreze întreaga clădire timp de 15 minute.

În timp ce aşteaptă să intre sau după parcurgerea expoziţiei, publicul este invitat în zona de socializare din grădina hotelului, unde se vor putea bucura de show-ul de video mapping de pe faţada clădirii, DJ hotspot şi VR journey.

Aceasta este cea de-a doua ediţie One Night Gallery din 2022, prima având loc în Bucureşti, pe 18 iunie.

Cu ocazia ediţiei din Bucureşti, One Night Gallery a redeschis publicului Casa Braikoff, o superbă clădire beaux-arts de lângă Ateneul Român.

Pentru a le oferi celor peste 2000 de vizitatori un spaţiu din care să admire show-ul de video mapping de pe faţada clădirii, dar şi un loc de relaxare şi socializare, One Night Gallery a transformat, în premieră, parcarea din laterala Ateneului Român într-o piaţetă deschisă publicului.

Tot din piaţeta temporară, publicul a admirat şi momentul de dans contemporan al artistei Maria Mora, proiectat live pe clădire, moment care va putea fi urmărit şi de publicul din Constanţa.

Hotelul Intim, inaugurat în 1909, a fost proiectat de arhitectul Daniel Renard, cel care a realizat şi celebrul Cazino din Constanţa. De-a lungul timpului, hotelul a fost gazda a numeroase banchete regale, cercuri literare şi întâlniri politice. După expoziţie, clădirea va intra într-un proces de reconsolidare.

Hotelul Intim este ridicat pe locul unde a poposit, cândva, Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. El a trimis de aici, melancolic, o scrisoare iubitei sale, promiţându-i că o va aduce aici.