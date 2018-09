FOTO VIDEO Imagini spectaculoase cu plaja sălbatică din Tuzla la început de toamnă. Marea turcoaz continuă să atragă turiştii

Chiar dacă a început toamna calendaristică, temperaturile continuă să fie de vară, iar turiştii nu se lasă duşi de pe litoral. Aşa se face că sute de oameni au ales să stea la soare sau să înoate în mare pe plaja din Tuzla, una dintre ultimele plaje sălbatice ale României.



Multă lume consideră că Vadu şi Corbu ar fi plajele sălbatice ale litoralului românesc, uitând de plaja de la Tuzla sau de cea de la Perişor.



Ca să ajungi pe plaja din Tuzla trebuie să străbaţi un drum de aproximativ 5 kilometri care începe din centrul localităţii, din sensul giratoriu pe care toată lume îl recunoaşte după avionul amplasat în mijloc.



Până de curând, drumul către plajă era unul destul de greu, un drum de pământ cu mult praf sau noroi atunci când ploua. Acum, cei 5 kilometri se parcurg foarte repede deoarece drumul a fost asfaltat, autorităţile locale dorind ca Tuzla să devină staţiune turistică.



Ajuns în apropierea plajei, culoarea turcoaz a apei mării fascinează orice turist, fie că vine pentru prima dată la Tuzla, fie că revine în aceste locuri.





Departe de zgomotul obişnuit al staţiunilor aglomerate, aici încă nisipul stă la dispoziţia celor care vor să facă plajă pe cearşaf sau vor să se plimbe în voie ascultând valurile mării.



Bărcile pescarilor, legate la mal, dar gata oricând să iasă în larg reprezintă unul dintre punctele de atracţie ale plajei. Desigur, pescarii oferă trecătorilor un castron de borş proaspăt făcut din peştele prins în aceeaşi zi.





De pe plajă se poate vedea celebrul Far, cel mai vechi de acest fel de pe litoralul romînesc. Farul de aterizare de la Tuzla a fost inaugurat în anul 1900, când indica ţărmul cu ajutorul lămpilor de petrol. A fost modernizat în anii 1946, 1957 şi 1972, iar în anul 1958 a fost electrificat. Acum aparţine Forţelor Navale Române, fiind în administrarea Direcţiei Hidrografice Maritime. Cu o înălţime de 44 de metri a construcţiei şi 62 de metri a luminii, farul de la Tuzla are o lumină albă, cu două sclipiri, cu o perioadă de 9,7 secunde şi vizibilitate de 20 de mile marine. Pe el se află instalat un far auxiliar, care are o lumină roşie fixă, cu vizibilitate de şase mile marine, înălţimea luminii – 57 de metri şi un semnal de ceaţă (n.r. – nautofon) care emite litera „U“ în codul Morse. Lumina roşie fixă indică navigatorilor că se află într-o zonă cu ape periculoase, puţin adânci.





Localitatea Tuzla se află pe şoseaua Constanţa-Mangalia (DN39), fiind situată imediat după Eforie Sud, de care este aproape lipită. Ţinând şoseaua Mangaliei, ajungi la Costineşti, situat la nouă kilometri de Tuzla. La ieşirea din Tuzla, pe un drum lăturalnic de trei kilometri, se află Aeroportul Tuzla şi Unitatea Militară 02040 a Forţelor Navale Române, unde funcţionează grupul de elicoptere Puma Naval aparţinând celor trei fregate: Regina Maria, Regele Ferdinand şi Mărăşeşti.

