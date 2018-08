Echipă de fotbal retrasă din campionat. Primăria acuză abuzurile Jandarmeriei pe care o consideră o „armă politică”

„După doi ani de zile de eforturi susţinute ale administraţiei publice locale de a finanţa atât actul sportiv cât şi reabilitarea Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” dar şi ale sportivilor legitimaţi, care au ajuns la performanţe naţionale notabile, astăzi se încercă prin metode obstructive distrugerea acestui domeniu sportiv”, se arată în comunicatul primăriei Medgidia.



Autorităţile locale anunţă că vor retrage echipa de fotbal a oraşului, înfiinţată în urmă cu doi ani, care a reuşit să promoveze în Liga a III-a. Motivul invocat este lipsa avizului Jandarmeriei Judeţului Constanţa care spune că nu poate asigura securitatea spectatorilor pe acest stadion, în consecinţă echipa poate juca doar cu tribunele goale.



Stadionul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” din Medgidia se află, conform datelor transmise de primărie, pe locul trei în România în ceea ce priveşte numărul de locuri în tribune, 32.700 (după Arena Naţională, cu 55.634 locuri şi stadionul Dan Păltinişanu din Timişoara, cu 32.972) şi nu a înregistrat până în acest moment niciun fel de incidente de securitate.



„Este un colonel Creţu care dă avizul de siguranţă pe stadioanele din judeţul Constanţa şi care aplică preferenţial legea. Aşa că, pe acest stadion care este al treilea ca mărime din România, dumnealui a considerat că nu poate asigura odinea publică, deşi sunt doar câteva sute de spectatori. Deşi avem toate avizele, nu vrea el, pur şi simplu. Este o chestie personală. Pe acest stadion am avut evenimente la care au participat sute de mii de oameni şi nu s-a întâmplat nici un incident”, a declarat pentru „Adevărul” primarul oraşului Medgidia, Valentin Vrabie.



Totodată, edilul spune că administraţia locală asigură securitatea spectatorilor în interiorul stadionului, iar jandarmii stau afară.



„În semn de protest faţă de atitudinea Jandarmeriei Constanţa, Clubul Sportiv Medgidia anunţă retragerea echipei de fotbal din Liga a III-a. Jocurile politice obscure practicate de Partidul Social Democrat atât la nivel naţional cât şi în judeţul Constanţa ating din păcate şi domeniul sportiv al municipiului Medgidia. Clubul Sportiv Medgidia anunţă retragerea echipei de fotbal din Liga a III- a, în semn de protest faţă de acţiunea abuzivă a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Constanţa care, prin adresele nr.2198040/22.08.2018 şi 2198067/24.08.2018, interzice accesul spectatorilor pe stadionul aflat în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia, la meciurile echipei de fotbal”, mai spune primăria.



Totodată, administraţia locală atrage atenţia că decizia Jandarmeriei Constanţa reprezintă o premieră în istoria sportului românesc şi demonstrează, având în vedere incidentele din 10 august, că instituţiile statului au fost transformate în „simple arme politice”.



„În calitate de primar al municipiului Medgidia doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile comise de reprezentanţii Jandarmeriei Române şi consider că instituţiile abilitate ar trebui să cerceteze modul în care comenzile politice interferează cu aplicarea legislaţiei în vigoare. După zece ani în care oraşul Medgidia a fost vitregit de sport, am înfiinţat acest club sportiv în care activează peste treizeci de ramuri sportive. Iar acum, când am ajuns la performanţe, se doreşte a se face totul praf. Această situaţie creată reprezintă o gravă jignire adusă tuturor cetăţenilor municipiului nostru”, declară edilul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.

Jandarmeria Constanţa a transmis că va formula un punct de vedere oficial cu privire la această situaţie, punct de vedere care nu a fost comunicat până la această oră.



