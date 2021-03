Sejur de şapte zile în Mamaia, de trei ori mai scump faţă de unul la Miami. „Prima dată am crezut că am nevoie de ochelari”

Intitulată „perla litoralului românesc” Mamaia atrage an de an numeroşi turişti dispuşi să cheltuiască sume exorbitante, în multe cazuri mai mari decât ar fi cheltuit în destinaţii exotice de lux.

Gabriela, o tânără originară din Cluj, dar care trăieşte de mai mulţi ani la Berlin ar urma să ajungă la vară în Miami şi a descoperit că în multe situaţii preţurile acolo sunt mai mici decât cele din România. În ambele cazuri, tânăra a căutat pe site-ul Booking.com oferte pentru săptămâna 7-14 august în hoteluri din Mamaia şi Miami.

„Mamaia şi Miami au în comun câteva litere, dar în rest absolut nimic. Iar asta o spune cineva care a fost în ambele locuri şi a putut să le compare. Bine, de fapt nu există termen de comparaţie. În schimb, preţurile sunt mai piperate în unele cazuri la noi decât la americani, ceea ce ar trebui să fie o surpriză. Numai că înţeleg de la prietenii din ţară că nu e tocmai o surpriză”, a scris tânăra pe o reţea de socializare.

De exemplu, un sejur de o săptămână într-un apartament dintr-un hotel de 4 stele poate ajunge la Mamaia să coste peste 10.000 de lei. În schimb, un apartament într-un hotel tot de 4 stele, dar din Miami poate să coste doar echivalentul a 3.000 de lei, pentru şapte zile, chiar în aceeaşi perioadă.

„Un apartament la 4 stele în Nuvo Suites Hotel din Miami, pentru două persoane, în săptămâna 7-14 august costă rezervat acum 3.102 lei, adică echivalentul acestei sume în dolari. Exact în aceeaşi perioadă, la Mamaia, avem ofertă în Hotel Scapino, tot 4 stele, la 10.150 de lei. Prima dată am crezut că am nevoie de ochelari, apoi m-am gândit că preţul de la hotelul din Miami e exprimat în dolari, iar eu am făcut o confuzie şi am trecut lei. Dar nu, nu am făcut nicio confuzie, era preţul exprimat în lei. Deci cazarea în Mamaia poate să coste, în condiţii asemănătoare, mai mult decât triplu decât în Miami”, a adăugat tânăra.

Însă preţurile practicate la Mamaia nu mai reprezintă de mult timp o surpriză. Există însă şi oferte mai scumpe decât cele remarcate de Gabriela. Anul trecut, prezentatorul TV Dan Negru a găsit o ofertă la un hotel din Mamaia de 965 de euro pentru o cameră, pentru o singură noapte, în afara sezonului, în data de 5 iunie. Acelaşi Dan Negru scria pe Facebook, doar câteva zile mai târziu, de oferta hotelului hotelul Vega din Mamaia, la 5 stele, unde o cameră costa pentru o singură noapte 1.038 de euro, adică aproape 5.000 de lei.

„La un hotel din Mamaia care are azi 5 stele dar care a fost construit in epoca comunistă, cazarea pentru noaptea de sâmbătă pe duminică costă 1038 euro !

Intr-una din staţiunile de fiţă ale Europei, la Saint Tropez ,tot pentru aceeaşi noapte şi tot la 5 stele găseşti cazare cu 700 sau 900 de euro !

Hotelul din Mamaia se laudă că a fost locul unde s-a filmat “Nea Marin Miliardar” dar aş fi curios dacă Draga Olteanu Matei , Vedeta lu’ nea Marin-ultima supravieţuitoarea a filmului - şi-ar permite un sejur acolo aşa cum Belmondo la 86 de ani isi permite să stea vara in hotelurile de 5 stele din Saint Tropez! (n.r. Draga Olteanu Matei a murit în 2020)

Când l-am invitat pe Sergiu Nicolaescu la un revelion şi i-am spus ca filmările durează 3 zile mi-a raspuns supărat : “Eu am filmat Nea Marin Miliardar intr-o lună şi tu filmezi trei zile la un revelion?”, a scris Dan Negru pe Facebook.

