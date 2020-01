Românul care a dus pizza de calitate italiană în SUA şi îi învaţă pe americani cum să o prepare. „Oamenii ne aşteaptă de la uşă ca să fie siguri că găsesc loc“

Andrei a ajuns pe pământ italian în 2007, după ce familia sa se stabilise deja acolo. Deşi şi-ar fi dorit iniţial să rămână în ţară şi să urmeze cursurile unei facultăţi, în cele din urmă a decis, la fel ca mulţi alţi români, să rămână şi să se angajeze în Italia. Şi a început cu o muncă deloc uşoară, în agricultură, într-o comună italiană, Tuscania.

„La început nu cunoşteam nici măcar limba, aşa că am putut să mă angajez doar în agricultură. Am muncit la roşii, pepeni şi sparanghel. Dar a fost un punct de plecare. Aici m-am împrietenit cu un băiat care era de mulţi ani în Italia şi cunoştea bine limba, aşa că am plecat împreună la Roma, iar aici ne-am angajat la un şantier de construcţii. Şi am rămas un timp să muncim aici, până când am făcut suficienţi bani încât să-mi permit să-mi închiriez o casă”, povesteşte Andrei.

N-au adus anii ce a adus clipa

La Roma, el a urmat cursurile unei şcoli de bucătari, între 2010 şi 2011. După mai multe cursuri de calificare şi după câteva stagii la diverse restaurante din capitala Italiei, i-a surâs norocul. Asta după ce i-a sărit într-o zi în ochi anunţul postat de una dintre firmele celebrului maestru pizzar Gabriele Bonci.

Timp de un an, Andrei s-a ocupat cu livrarea pâinii. În tot acest timp, a insistat pe lângă celebrul maestru să-i permită să treacă în bucătărie şi să arate acolo de ce e în stare. Iar ziua aceea a venit când unul dintre pizzarii angajaţi a plecat dintr-un resturant, iar postul a rămas vacant. Andrei a profitat de şansa oferită şi a învăţat tot ceea ce era de învăţat, reuşind să prindă din zbor secretele meseriei. Pentru asta, a dat dovadă de ambiţie şi perseverenţă. Era primul la pizzerie încă de la ora 4.00 dimineaţa, pentru a experimenta noi şi noi reţete.

„Am învăţat multe de la el. Am învăţat că pizza nu înseamnă doar făină şi produse aranjate într-un anumit fel, am învăţat că preparatul pizzei şi al pâinii nu e o simplă meserie, ci e un stil de viaţă, iar cel care vrea să-l urmeze trebuie să I se dedice. Şi tot sub bagheta lui Gabriele am învăţat să fac diverse sortimente de panetone şi pâine, extrem de apreciate aici. Dar produsul cu care el a dat lovitura este o pizza pe atunci atipică, deasupra căreia se pune aproape orice fel de mâncare. Şi chiar dacă într-o primă fază oamenii au fost mai reticenţi, parţial şi din cauza preţulului, italienii şi-au învins conservatorismul şi au constatat că le place la nebunie această pizza. Acum, resturantele şi pizzeriile lui Gabriele Bonci sunt neîncăpătoare şi s-a ajuns în situaţia în care clienţii aşteaptă în fiecare dimineaţă, încolonaţi la uşa de intrare, deschiderea restaurantelor”, povesteşte Andrei.

Îi învaţă pe italieni şi americani să facă pizza

Talentul şi dedicaţia lui i-au asigurat o carieră de pizzar şi au făcut să devină mâna dreaptă a celebrului Bonci. Apoi, a devenit, din 2018, „master istruttore” la Academia Pizzaiolo din Porto Gruaro, iar din această postură i-a învăţat şi pe alţii să facă pizza.

Şi tot din 2018, Andrei este chef de producţie la emisiunea „Pizza Hero”, un program de televiziune difuzat în Italia, la care este părtaş şi în ediţia din 2019. Iar din anul 2019 a fost desemnat să se ocupe de extinderea lanţului de pizzerii „Bonci” în Italia şi în Statele Unite ale Americii. Din această postură, s-a ocupat de extinderea în Chicago şi New Orleans, iar în viitorul apropiat urmează pe listă Miami.

„În Statele Unite mă ocup de extinderea lanţului de pizzerii. Treaba mea este să am grijă şi de instruirea şi pregătirea pizzarilor americani, dar tot mie îmi revine sarcina de a organiza interviurile de angajare şi de a mă ocupa de toate detaliile viitoarelor restaurante, mergând până la felul în care se amenajează bucătăriile şi sălile de mese”, mai spune pizzarul.

A importat fenomenul în România

Recent, Andrei, împreună cu alţi prieteni, români şi maeştri pizzari în Italia, au decis să pună bazele primei şcoli profesioniste pentru pizza, în România. Aşa au înfiinţat la Cluj Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România, care va avea filiale şi în alte oraşe importante ale ţării, precum Bucureşti, Iaşi, Braşov.

Totodată, Asociaţia Pizzarilor Profesionişti va organiza Campionatele Internaţionale ale României, anul viitor, la Bucureşti, dar şi cursuri pentru tinerii care vor să deprindă meseria de pizzar. Într-o primă fază, cursurile vor avea loc doar la Cluj, dar ulterior se vor extinde şi în alte oraşe ale ţării.