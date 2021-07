Oraşele mari ar putea „înghiţi” comunele limitrofe prin „unificare voluntară”. Boc despre avantajele proiectului: „1.100 de primării nu pot plăti salariile angajaţilor”

Următorul pas este punerea în practică a unificării, care porneşte de la un referendum local. Comunele sau oraşele care s-au unit cu municipiul pot devenit sectoare ale acestuia, care vor primi atribuţii prin intemediul unei legi de reorganizare.

În document se vorbeşte despre necesitatea acestei reforme, dar prea puţin despre avantajele micilor localităţi care vor dispărea: „Urmare a evoluţiei municipiilor şi transformării lor în adevărate centre de dezvoltare, relaţiile dintre acestea şi celelalte UAT din zona periurbană au devenit din ce în ce mai strânse. Pe de o parte, municipiile au nevoie de un spaţiu mai larg pentru dezvoltare şi, în acelaşi timp ,ele au capacitatea financiară, tehnică şi dispun de resurse umane pentru a asigura serviciile publice necesare unei locuiri la nivel european în întreaga zonă de influenţă.

Pornind de la această necesitate, în ultimii 10-15 ani, în jurul municipiilor, în mod deosebit a celor reşedinţă de judeţ, s-au înfiinţat zone metropolitane având ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.

În cadrul zonelor metropolitane, autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărui UAT component îşi păstrează autonomia locală în condiţiile legii. Aceasta a condus la o serie de disfuncţionalităţi în activitatea zonelor metropolitane, în mod deosebit legate de luarea deciziilor, precum şi de interes, uneori diferit faţă de realizarea unor lucrări, precum şi de prestarea unor servicii publice comune la nivelul zonei respective".

Emil Boc a explicat într-o emisiune la TVR Cluj despre proiectul de „unificarea administrativă voluntară a municipiilor cu una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe”.

„Ne-am zis că dacă de 53 de ani nu s-a făcut reforma administrativă de sus în jos, ne propunem noi să facem una de jos în sus, de la nivelul administraţiilor în sus. Am înaintat una dintre propuneri, anume ca acele unităţi administrativ teritoriale care în mod voluntar, de bună voie şi nesilite de nimeni, cum zicem noi la starea civilă, doresc să faci o unificare administrativă a unei comune limitrofe cu municipiul reşedinţă de judeţ să poată să facă acest lucru”, a explicat Boc. El a arătat că totul a pornit de la un exemplu concret în derulare în Buzău, unde în de 26 septembrie va fi un referendum pentru a se unifica Buzăul cu o comună limitrofă. „Legea permite acest lucru, dar noi am vrea să dăm câteva stimulente pentru ca aceste referendumuri să reuşească. Astfel am propus câteva elemente cu care să încurajăm acest proces de fuziune administrativă”, a precizat primarul.