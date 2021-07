Mixich: „E posibil să stârnesc un mic jihad, dar zona centrală a Iaşiului e mai frumoasă, mai curată şi mai prietenoasă decât zona similară a Clujului”

„Ştiu că e posibil să stârnesc un mic jihad aici dar, cu 0 implicare emoţională, vă informez că zona centrală a Iaşiului e mai frumoasă, mai curată şi mai prietenoasă decât zona similară a Clujului. Oricât de intensă moda şi marketingul, aceasta este realitatea obiectivă.

Now, let the fight games begin”, scrie Vlad Mixich pe pagina lui de Facebook.