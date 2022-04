„Miracol” de Paşte pentru românul încarcerat opt ani în temniţele comuniste din China. „De două ori pe lună eram scos dintr-o cuşcă şi dus în alta”

Marius Balo a fost eliberat în urmă cu o lună dintr-un penitenciar din Shanghai, mai exact pe 27 martie, însă nu s-a putut întoarce acasă din cauza lockdown-ului impus de autorităţi în marea metropolă chineză. În tot acest timp, el şi-a luat de patru ori bilete de avion pentru România, dar de fiecare dată zborurile au fost anulate şi a fost nevoit să rămână în China. Acum, el se află în aeroport şi spune că va ajunge duminică, la ora 19.00, în România, la Cluj.

Profesorul clujean are un mesaj emoţionant şi a povestit cum şi-a petrecut ultima lună în China.

„Iubiţii mei,

După aproape o lună de aşteptare, am ajuns în sfârşit la aeroport. Mi s-a confirmat azi dimineaţa noul bilet cumpărat de miercuri. Am făcut două teste COVID la două clinici diferite, mi-am configurat două aplicatii (WeChat & AliPay) care afişează starea de sănatate şi rezultatele acestor teste iar apoi am făcut o rezervare pentru un taximetru special, acreditat de autorităţi, care să mă aducă la aeroport. Autostrăzile sunt libere, drumurile sunt pustii, singurii pietoni pe străzi sunt pisicile. E lumea lor.

Zborul e o odisee în sine şi mă duce cu mintea la călatoria înspre casa a lui Odiseu. Mâine, sâmbătă, înainte de prânz, voi zbura înspre Hong Kong cu singura companie care pare sa fi primit recent acceptul autoritatillor pentru a efectua zboruri zilnice din Shanghai înspre HK, Cathay Pacific. După o escală de patru ore in HK, voi lua un zbor de 9 ore înspre Doha, Qatar. Apoi o escală brutală de 9 ore (nu ma plang pentru că am auzit ca aeroportul e o bijuterie), pentru ca duminică dimineaţa să iau un zbor spre Bucuresti. Odiseea va lua sfarsit la ora 19, când voi ateriza la Cluj.

În ziua de Paşti, nu stiu... aşa s-a nimerit, să înviez şi eu din acest mormânt care mi-a fost casă timp de 8 ani de zile. Ţin minte că bunica şi mama mai cu seamă îmi spuneau când eram mic că dacă se întâmplă să mori în aceasta saptămână, în Săptămâna Luminată, mergi direct în Rai. Uşile Raiului sunt larg deschise şi poti sa intri cu nădejde, nu te întreaba nimeni nimic. Raiul pentru mine este Romania, iar celor care nu o văd asa le doresc să îi fereasca bunul Dumnezeu să nu treacă prin ce am trecut eu. Ţara aceea e un Rai, e Grădina Maicii Domnului... bucuraţi-vă de ea!

Nădăjduiesc să ajung să intru şi eu în Rai şi să nu mă întrebe nici pe mine nimeni nimic.





PS. Vă mulţumesc pentru tot ajutorul si îl rog pe bunul Dumnezeu ca de Sfintele Paşti să vă dăruiască Dvs. şi celor dragi ai Dvs. o sărbătoare a Invierii aşa cum v-o doriţi”, a scris Balo.

Cine e Marius Balo

Totul s-a năruit, însă, pe data de 28 martie 2014, când a fost arestat de autorităţile chineze pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă contractuală, prejudiciul fiind de 80 dolari. Asta după ce, spune Balo, a primit 80 de dolari din partea unui chinez, fără să ştie că este un infractor.

A fost ţinut într-o cuşcă

După ce a petrecut doi ani în arest, în condiţii înfiorătoare, românul a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare şi la plata unei amenzi echivalente cu 13.600 de euro. Amenda a fost achitat la scurt timp, după ce unchiul lui Marius Balo, Mihai Felecan, a vândut un apartament în Cluj şi a plătit penalitatea. El a descris condiţiile de detenţie dezumanizante. „De două ori pe lună eram scos dintr-o cuşcă şi dus în alta, legat fedeleş“, a spus românul.



Curtea de Apel Cluj a recunoscut în luna octombrie 2019 hotărârea de condamnare pronunţată de instanţa chineză şi a dispus transferul lui Marius Balo într-un penitenciar din România. A durat însă doi ani şi jumătate până când Balo să fie transferat în România, iar între timp a fost eliberat de autorităţile chineze, care au considerat că şi-a ispăşit pedeapsa.

