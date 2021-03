Meme-uri made in Romania, puse pe muzică. Cum sună Vadim Tudor în scena „Evacuarea din PRM“ VIDEO

Vadim Tudor în „scena evacuării din sediul PRM”, o scenă cu brânza Del de la emisiunea lui Dan Diaconescu şi scena „cetăţeanului franţuzit” care vorbeşte despre Unirea Principatelor - sunt meme-urile pentru care tânărul pianist Cristian Cente (27 de ani) din Satu Mare, stabilit la Cluj-Napoca, a creat o „coloană sonoră”.

Muzicianul numeşte ceea ce a rezultat „meme româneşti armonizate”, care în scurt timp au devenit virale.

„Au o anumită melodicitate care derivă din expresivitatea vocală a persoanei aflate în meme. Iar din acea expresivitate vocală se pot extrage note muzicale, silabă cu silabă, sunt armonizate şi devin o melodie”, explică tânărul.

Meme-uri româneşti armonizate

Adevărul: Ce sunt „meme-urile româneşti armonizate”?

Cristian Cente: Memeurile româneşti armonizate sunt meme-uri foarte cunoscute la noi în ţară, relevante pentru noi, pe care le-am armonizat din punct de vedere muzical. Ele au o anumită melodicitate care derivă din expresivitatea vocală a persoanei aflate în meme. Iar din acea expresivitate vocală se pot extrage note muzicale, silabă cu silabă. După extragerea tuturor notelor muzicale, urmează partea creativă şi cea mai fun pentru mine, armonizarea. Armonizarea constă în a pune acele note într-un context armonic muzical, ceea ce le dă sens, mers şi viaţă acelor note, devenind o melodie.



- Cum ţi-a venit ideea?



Conceptul nu este unul nou sub soare, am mai văzut pe internet meme-uri din afară armonizate, de la alti artişti sau instrumentişti, cum ar fi Charles Cornell, MonoNeon. Mie ca muzician îmi plac foarte mult lucrurile creative şi inovative care se folosesc de abilităţile muzicale ale muzicianului ca să creeze ceva inedit. Aşa că m-am hotărât să fac şi eu, dacă tot am auzul meu absolut, şi cânt la pian de când mă stiu.



- Explică-ne procesul de creaţie.



Primul lucru, identific notele, apoi armonizez, după care le dau un mers şi ritm, unde este cazul, judec puţin complexitatea (ca să nu fie mai complex decât trebuie, şi să se înţeleagă foarte clar ce am vrut să fac) iar apoi vine studiul. Studiul constă în repetarea întregului aranjament la pian, pentru a-l stăpâni din punct de vedere tehnic şi pentru a mă sincroniza perfect cu frazarea celui care vorbeşte sau cântă sau ţipă în acel meme. Apoi are loc filmatul şi montajul.









„La meme-ul cu Vadim, mi-a luat 2 zile armonizarea, iar alte 2 zile pentru studiu”



- Şi cam cât durează tot procesul?



În funcţie de complexitatea meme-ului şi aranjamentului. La cel cu Dan Diaconescu, cu brânza lui Del, a fost foarte uşor, mi-a luat o jumătate de oră cu tot cu filmat şi montat. În schimb la meme-ul cu Vădim, mi-a luat 2 zile armonizarea, iar alte 2 zile pentru studiu.

- Cum alegi scenele/meme-urile?

Sincer, ca şi urmăritor vechi al meme-urilor romaneşti de pe Youtube, şi având multe seri cu prietenii în care ne super distram cu acele meme-uri, le aleg în primul rând după plac, iar în al doilea rând după cât sunt de practicabile, în sens muzical. Cu cât e mai expresiv cu atât mai bine.

- S-ar putea crea o asemenea memă şi cu personaje care nu au aşa de multă muzicalitate în voce, cum ar fi Klaus Iohannis sau Victor Ciorbea?

Încă nu am încercat, dar dacă eşti creativ, se poate. Dacă, să zicem, Klaus Iohannis vorbeşte pe o singură notă, se pot inversa rolurile, şi atunci el devine acompaniamentul şi eu formez melodia în jurul notei lui. Se poate face aproape orice.





Lucrează la o operă rock





- De când cânţi la pian?

De la vârstă de 5 ani, acum având 27.



- Din muzică îţi câştigi existenţa?



Da. Exclusiv din muzică îmi câştig existenţa. Din cântat live cu trupa mea Royal Avenue (cu care, din păcate, nu am mai cântat de când a început toată nebunia cu Covidul), din ocupaţia de producător muzical în diverse studiouri (lucrez cu diferiţi artişti locali sau mai mari). Faţa pe care o văd cel mai des la studio este Maxx de la Dj Project, iar a doua un prieten vechi de-al meu cu care lucrez la un rock opera românesc, George Godja. Şi când îmi mai rămâne timp, predau ore de pian.



- Care este proiectul cel mai important la care ai lucrat până acum?





Pentru mine toate sunt importante, dar cel la care lucrez de cel mai mult timp şi am aşteptările cele mai mari şi entuziasmul cel mai ridicat este proiectul meu de compoziţie rock opera românesc. Despre acela vă pot zice doar că va fi despre povestea lui Harap Alb, şi va fi o lucrare muzicală şi de scenă amplă cu un aranjament modern, puternic, şi dacă ne ţine inspiraţia în continuare, breathtaking.









„În plină pandemie, muzicianul trebuie să le facă pe toate că să-şi câştige existenţa”





- Şi pe când estimeză că va apărea?

Nu se poate spune deocamdată. În lipsa de sponsorizări şi în plină pandemie, când muzicianul trebuie să le facă pe toate că să-şi câştige existenţa, timpul pentru proiecte de mare amploare şi mai ales proiecte de suflet este foarte limitat.



- Asta era următoarea întrebare, cum te-ai descurcat în pandemie?



Foarte greu, mai ales la început. Axandu-mă mai mult pe partea de producţie şi studio, şi cu mult ajutor din partea mamei mele, pe care o preţuiesc infinit.





- Meme-urile sunt o creaţie de pandemie ?

Nu. Abia acum o lună de zile mi-a venit pentru prima data ideea asta. Tehnic vorbind, încă suntem în pandemie...dar dacă te referi la lockdownul de anul trecut, nu. Ideea nu am avut-o atunci



- Vor urma şi altele? Care a fost reacţia fanilor?



Reacţia fanilor a fost una neaşteptat de pozitivă şi în masă. Nu mă aşteptam vreodată să devină aşa cunoscute. Eu nici măcar nu postam prea multe pe internet înainte, dar cu bunul sfat al iubitei mele şi ale prietenilor mei, am zis că hai să încerc. Şi pentru asta acum le mulţumesc foarte mult.





Vă mai recomandăm: