Cum a reuşit un taximetrist din Cluj să câştige simpatia internauţilor. „Ce face oraşul frumos e densitatea de oameni buni pe metrul pătrăt“

Întreaga întâmplare a fost relatată pe Facebook de Ligia Mahalean, o tânără care a devenit cunoscută după ce s-a aflat în centrul protestelor anticorupţie din Cluj şi a fost amendată de către jandarmi. Acum, tânăra a povestit pe reţelele de socializare cum şi-a uitat portofelul într-un taxi, iar şoferul a făcut tot posibilul să o găsească şi să i-l înapoieze. Pentru asta, bărbatul a sunat inclusiv în Norvegia, pentru a afla numele şi adresa ei şi să-i poată înapoia portofelul.

„Aceasta e masina domnului Viorel David, taximetrist clujean! Azi dimineaţă, am avut programate 2 termene de judecată cu jandarmeria pentru contestarea amenzilor de la proteste. După ce am terminat ce aveam de făcut la tribunal, am sărit intr-un taxi si am fugit către birou. Când am ajuns, am plătit in grabă şi mi-am văzut de treabă. Două ore mai târziu, îmi scrie colega mea din Norvegia, Camilla. Ca a sunat-o un domn să-i ceară numărul meu, aparent îmi lăsasem portofelul în taxi-ul dânsului. Poate să îl dea? Primul moment de panică atunci când sesizez ce s-a întamplat şi apoi de uşurare. «Ce noroc că l-a găsit. Sigur, dar cum de a dat de numărul tău?» o întreb uşor intrigată. «Aparent, te-a căutat pe google dupa datele din buletin. Aşa a dat de numărul meu, într-un anunţ legat de un proiect şi m-a sunat să vă pun în legătură ca să ţi-l returneze». Pe scurt, mi-am recuperat tot patrimoniul.:) Dl Viorel m-a sunat şi mi le-a adus la birou în 10 minute. Şi-a bătut capul pentru că bănuia câte neplăceri o să am, mai ales pentru acte. Ce face Clujul frumos e densitatea de oameni buni pe m2. Dacă vă grăbiţi vreodată ca mine şi aveţi nevoie de un taxi, vi-l recomand pe domnul Viorel. Nu doar pentru că e om bun, ci pentru că dacă aveţi un moment de zăpăceală şi uitaţi ceva, aveţi şanse mari să vă salveze situaţia”, a scris Roxana Mahalean pe Facebook.

Comentariile nu au încetat să apară, cele mai multe laudative la adresa taximetristului. ”Acestea sunt momentele în care sunt mândră că sunt taximetristă de-o viaţă! Respect colegului meu”, a scris o taximetristă.





Un tânăr din Ploieşti a relatat foarte pe scurt o întâmplare asemănătoare: „Şi eu mi-am scăpat telefonul o dată în taxi în Ploieşti şi mi l-a adus taximetristul înapoi. Nu toţi sunt hoţi”.







„Respect domnului taximetrist”, a fost replica cea mai frecventă printre cele peste 300 de comentarii la postarea Roxanei Mahalean.